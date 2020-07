Goiás registra 1.400 mortes e 58.249 casos de coronavírus

No Estado, há 116.847 casos suspeitos em investigação

Publicado: 27.07.20

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 58.249 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 51.749 de pessoas recuperadas e 1.400 óbitos confirmados. No Estado, há 116.847 casos suspeitos em investigação. Outros 51.699 já foram descartados.

Há 1.400 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,4%. Há 57 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 769 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Painel Covid-19

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Os dados deste boletim foram divulgados às 15h de segunda-feira, 27 de julho de 2020.