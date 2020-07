Moderno, acessível, confortável e climatizado, o espaço deve ser entregue em até 60 dias, após ser totalmente recuperado

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Renato Lopes

Falta pouco para que uma referência na cultura anapolina seja devolvida à população e aos artistas da cidade. É do Teatro Municipal que falamos, mas não do mesmo espaço que estávamos acostumados a ver e sim de uma estrutura pensada com base na acessibilidade, no conforto, na qualidade de imagem e som. Enfim, um teatro à altura das suas tradições e com concepção moderna e funcional. Quando? Calma, pessoal, serão apenas mais dois meses de espera. No máximo.

Hoje, quem passa pelo Centro Administrativo observa um movimento intenso, mas responsável, de trabalhadores empenhados na obra do Teatro Municipal. Toda parte estrutural, a parte grossa do serviço, como se costuma dizer, já foi concluída. Agora, as ações estão concentradas em duas frentes. Uma delas é responsável pela instalação do forro acústico de fibra mineral, do piso vinílico, dos carpetes, além da conclusão da instalação elétrica.

A outra frente de trabalho está voltada à instalação do sistema de climatização, que será capaz de fazer frente, com folgas, àqueles dias mais quentes, deixando confortáveis os artistas e os espectadores, que, certamente, vão ocupar maciçamente as novas poltronas do teatro. Aliás, entramos em um capítulo à parte. Mais aconchegantes, essas estruturas também foram projetadas com vistas em acessibilidade. Serão acolchoadas, retráteis e mais largas, de fácil acomodação.

Mais novidades

Para assegurar mais qualidade às apresentações artísticase aos eventos sediados no local, a reforma do Teatro Municipal inclui a instalação de forro acústico de fibra mineral e de um painel acústico. A concepção das fileiras de poltronas é no formato dos atuais cinemas, com inclinação tal que permite pleno alcance do palco, evitando que a pessoa sentada à frente interfira no campo de visão de quem está logo atrás.

Novamente em respeito às questões de acessibilidade, novos banheiros foram construídos, já adaptados a PNE (portador de necessidades especiais). Agora, eles também estão localizados na parte térrea, como deve ser. “São várias as inovações que o novo Teatro Municipal apresenta, o que vai implicar em um espaço mais prático, moderno e inteiramente acessível”, detalha Danielle Shizue, engenheira responsável pela obra.

Investimento

A ampla reforma, que vai transformar o Teatro Municipal, vai representar investimentos de aproximadamente R$ 1,46 milhão. A obra está dividida em três contratos: o civil, que envolve recursos da casa dos R$ 820 mil, sendo R$ 780 mil de recurso federal, via emenda do deputado Lucas Vergílio, e o restante dos cofres da Prefeitura de Anápolis. Os outros dois contratos se referem à climatização e à aquisição das novas poltronas. Juntos, eles somam pouco mais de R$ 640 mil.