Trabalho ocorre de forma gradual e será realizado em todos as faixas instaladas no município

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Bruno Velasco

O Inmetro iniciou nesta quarta-feira, 29, a aferição dos equipamentos de fiscalização eletrônica em Anápolis. A partir da aprovação do órgão, os motoristas que ultrapassarem o limite de velocidade regulamentado serão autuados. De acordo com os artigos do Código de Trânsito Brasileiro 218, incisos I, II e III (transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local) e 208 (avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória).

Desde o último dia 13 de julho, as equipes da empresa Velsis, vencedora da licitação, iniciou à instalação da parte de infraestrutura de radares e lombadas eletrônicas. O trabalho começou no cruzamento das Avenidas Brasil e A, no setor Cidade Jardim.

Os primeiros equipamentos são os chamados furões, os não metrológicos, que registram ações de avanço de semáforo e parada sobre faixas de pedestres e assinala a velocidade do veículo. Nesta primeira fase, serão instalados 23 equipamentos, cobrindo um total de 55 faixas fiscalizadas concentradas na Avenida Brasil. Um dos focos da CMTT é a redução do número de acidentes provocados por excesso de velocidade e avanço de sinal.

De acordo com o diretor de Engenharia de Trânsito da CMTT, Igor Lino, o trabalho será realizado de forma gradual e ainda não há previsão para término. “O Inmetro está na cidade e a aferição é feita em cada equipamento. Não sabemos quando será finalizada, mas já estará multando os veículos que ultrapassarem o limite de velocidade”, explicou.