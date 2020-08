Enfermaria do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves é ampliada para receber mais 15 pacientes

Fonte: Prefeitura de Anápolis

Foto: Bruno Velasco

A enfermaria do Centro de Internação Norrma Pizzari Gonçalves conta com mais 15 leitos exclusivos para pacientes de Anápolis. Agora, somente neste local, são 45 leitos para pacientes leves e moderados, fora os 16 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um de estabilização. Somando aos 35 já instalados na unidade de saúde do Residencial Leblon, a cidade passa a ter 80 vagas de enfermaria para anapolinos com sintomas ou confirmados para Covid-19.

Uma parte do prédio foi reformada e adaptada para receber os pacientes que não apresentem sintomas graves. Vale ressaltar que, dos 45 leitos de enfermaria do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, 20 deles contam com aparelhos (CPAP) que ajudam a melhorar a respiração.

Esses 15 novos leitos de enfermaria, somados aos 65 já existentes e aos 50 de UTI fazem parte do plano de controle e combate à pandemia do coronavírus em Anápolis, elaborado antes mesmo do primeiro caso confirmado na cidade. Exemplos dessa operação são o ZAP do Coronavírus, as unidades de referência, a construção de leitos de UTI no Hospital Municipal e Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves e implantação de leitos de enfermaria na unidade de saúde do Residencial Leblon.

