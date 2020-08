Documento terá requisitos específicos de segurança e de funcionalidade para permitir checagem dos dados pelas autoridades com ou sem conexão com a Internet

Publicado: 25.08.2020

O governador Ronaldo Caiado acaba de implantar em Goiás a Carteira de Identidade em meio eletrônico – também chamada de Carteira de Identidade Digital, RG eletrônico ou RG Digital. A novidade veio por meio do decreto 9.705, publicado no suplemento do Diário Oficial na noite da última segunda-feira, dia 24.

O documento será expedido pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil, com requisitos específicos de segurança e de funcionalidade para permitir a checagem dos dados pelas autoridades com ou sem conexão com a Internet.

A instituição da Carteira de Identidade em meio eletrônico está prevista pelo decreto federal nº 9.278, de 5 de fevereiro de 2018, que permitiu ao órgão de identificação produzir o documento virtual, sem prejuízo da expedição em meio físico.

Em Goiás, o aplicativo para a versão eletrônica do documento está em fase de testes e, em breve, estará disponível para cadastro nas lojas virtuais dos sistemas Android e IOS. O software do documento virtual trabalhará em conjunto com outros sistemas estaduais para garantir a troca de informações de maneira eficaz e eficiente.

O RG Eletrônico é uma ação do Goiás de Resultados, programa sob a gestão do vice-governador Lincoln Tejota que foca em modernização e integração dos sistemas do governo estadual. “Junto a outros órgãos, definimos várias medidas para que isso acontecesse ao longo dos próximos anos. No entanto, com a pandemia, esse processo se tornou prioridade e a tendência é que, cada vez mais, novos serviços sejam digitalizados para facilitar a vida do cidadão”, afirma Tejota.

O acesso ao documento digital será gratuito para os cidadãos que possuem a Carteira de Identidade no modelo novo, que contém um QR Code (expedida a partir de 2018). Para os que não possuem a identidade ou possuem o modelo antigo, é necessário realizar o cadastro no Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+