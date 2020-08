Jato modelo Cessna Citation foi apreendido pela Polícia Civil em ação que desarticulou quadrilha internacional de drogas com rota em Goiás. Decisão judicial cedeu uso pelo serviço aéreo do Estado. Governador Ronaldo Caiado destaca que avião dará agilidade no transporte de órgãos de pacientes graves e enfermos

Publicado: 26.08.2020

Já está no Hangar do Estado e à disposição do Governo de Goiás para uso a favor da população um avião a jato modelo Cessna Citation, resultado de uma apreensão judicial realizada pela Operação Icarus, da Polícia Civil goiana, que desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas no ano passado. “Esta aeronave dará agilidade ao nosso serviço aéreo, no transporte de órgãos de pacientes graves e de enfermos por Goiás e pelo Brasil. Nosso muito obrigado e nosso reconhecimento”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.

Caiado esteve na manhã desta quarta-feira, dia 26, no Hangar José Ludovico de Almeida, sede do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg), para entregar ao juiz federal João Azambuja uma réplica da aeronave como forma de agradecimento. O juiz, que pertence à 11ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, deu sentença favorável ao uso do avião pelo Governo de Goiás. “A Justiça Federal está à disposição do governo e da população. Não fiz nada mais que meu trabalho”, disse o magistrado.

A aeronave é uma das três que foram apreendidas pela Polícia Civil do Estado de Goiás durante a maior operação já realizada na história da corporação, em agosto de 2019. Nomeada de Operação Icarus, a ação desarticulou uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, que utilizava Goiás como parte do trajeto, chamado de “rota caipira”. As substâncias entorpecentes eram trazidas da Bolívia, Colômbia e Peru, e levadas para países europeus, como a Bélgica.

As investigações levaram à apreensão de 11 carros de luxo, um jetski, dois jatos executivos (modelos Dassault Falcon e Cessna Citation) e um helicóptero (Eurocopter EC 130). Também foram encontrados três telefones de comunicação via satélite, quatro máquinas de contar dinheiro, 13 relógios de luxo das marcas Rolex e Hublot e R$ 571 mil. Dentro do montante em espécie havia notas de dólar e, em relação aos veículos apreendidos, cinco foram encontrados em Goiás, cinco em São Paulo e um no Pará.

