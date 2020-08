A plataforma é inteiramente gratuita

Publicado em 27/08/2020 – Por EBC – Brasília

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) moderniza o aplicativo EBC Play para oferecer ainda mais conteúdo sob demanda aos usuários. De cara nova, a plataforma inteiramente gratuita também troca de nome e passa a se chamar TV Brasil Play. A partir desta quinta- feira (27), as programações de entretenimento, de jornalismo e da faixa infantil ganham reforço no app, com estreias e títulos especiais.

A mudança reforça o posicionamento da TV Brasil, que investiu na aquisição de novos conteúdos e numa nova grade de programação. A série nacional Brasil Visto de Cima, com as belezas naturais do país; a produção Contos de Charles Dickens, exemplar de dramaturgia da emissora pública britânica BBC; o premiado drama policial Sherlock; e a série Os Mosqueteiros estão entre os lançamentos da TV Brasil Play que acompanharão a programação das telinhas.

O presidente da EBC, Luiz Carlos Pereira Gomes, destaca que o usuário é o foco da modernização do aplicativo. “A oferta de um catálogo mais abrangente e com produções internacionais valoriza a nossa audiência e ressalta a qualidade dos conteúdos exibidos pela TV Brasil.”

As conhecidas obras da faixa infantil da TV Brasil também estão no catálogo, a exemplo de sucessos como Mouk, Poderoso Mike, Conta Comigo, Meu Cavaleiro e Eu, além de Zou e Peixonauta. No ar desde agosto de 2018, o agora TV Brasil Play oferece 76 programas com cerca de 1,6 mil episódios disponíveis, que podem ser acessados gratuitamente, a qualquer momento. Também é possível assistir ao vivo à programação da TV Brasil. O aplicativo conta com versões para iOS e Android e pode ser utilizado sem necessidade de cadastro. Baixe aqui o aplicativo TV Brasil Play no iOS ou Android. Acesse também pelo site http://play.ebc.com.br/

Se você já tem o EBC Play instalado, basta ir à sua loja de aplicativos e fazer a atualização.