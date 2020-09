Publicado: 02.09.20

Na tarde da última segunda-feira (31/08), o pré-candidato a Prefeito de Anápolis, Brigadeiro Bragança, e o Presidente do Republicanos em Anápolis, Gérson Fallacci foram à sede estadual do Partido Republicanos em Goiânia e entregaram ao Deputado Federal João Campos, o Plano de Governo 2021-2024 Anápolis – Gestão de Prioridades. De acordo com o pré-candidato, o documento, contém as 10 principais agendas estruturantes para um possível governo.

O ato foi divulgado através das redes sociais do Brigadeiro Bragança, na publicação ele diz que o documento “foi elaborado pelos pré-candidatos do Partido, pela Comissão Provisória e por cidadãos que foram ouvidos pelo Republicanos”.

Os 10 eixos estruturantes do plano de Bragança são:

1- Educação

2- Saúde

3- Segurança

4- Infraestrutura

5- Administração Municipal

6- Servidor Público Municipal

7- Esporte

8- Cultura e Lazer

9- Diagnóstico (dados e mapeamento)

10- Cidadão

O presidente do Republicanos em Anápolis revelou que a convenção do partido, que deve oficializar a candidatura do Brigadeiro Bragança à prefeitura, acontecerá no próximo dia 15/09.

