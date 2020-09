Investimentos voltados a empreendedores goianos ultrapassarão R$ 2,5 bilhões. Governador Ronaldo Caiado enaltece sinergia com União e diz que Goiás dá “pontapé inicial” para novo Brasil

Publicado: 02.09.2020

“Goiás representa o novo Brasil que cresce, sonha, luta e olha mais para frente do que para trás”, disse o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre Costa, durante solenidade, nesta terça-feira (1º/09), que marcou a liberação de mais de R$ 21 milhões para o Estado. Ao lado do governador Ronaldo Caiado, como representante do governo federal, ele projetou que investimentos da União voltados aos empreendedores goianos ultrapassará a marca de R$ 2,5 bilhões.

“Se nós temos um novo normal, nós temos um novo Brasil. E esse novo Brasil, vossa excelência acaba de diagnosticar que é Goiás que dá o pontapé inicial para ele”, respondeu Caiado ao secretário especial. “Tenho certeza absoluta que nós não vamos decepcioná-lo”, completou.

Os financiamentos são do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), via Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento). A previsão é atender cerca de 450 empresários no Estado, que poderão obter até R$ 100 mil de financiamentos com uma das menores taxas do mercado brasileiro.

Ao lado da primeira-dama e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, Gracinha Caiado, o governador destacou, ainda, que se trata de mais uma iniciativa para movimentar a economia nesse período pós-pandemia e incentivar o empresariado goiano, especialmente aqueles que mais precisam.

“[O crédito] é fundamental para continuar a proteger e não deixar com que as pessoas que são capazes de movimentar essa máquina se decepcionem ou que sejam excluídas da oportunidade do trabalho”, disse o governador. Para ele, o programa do Governo Federal tem um formato inteligente, que consegue driblar a burocracia e garantir que o dinheiro chegue rapidamente ao bolso dos empreendedores, gerando emprego e renda.

Carlos Alexandre, que no evento no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, representou o Governo Federal, informou que Goiás foi um dos Estados escolhidos para lançamento da segunda etapa do Pronampe, ao lado de Minas Gerais, por ser promissor. “Tem o Brasil que se lamenta e o Brasil que trabalha para superar suas dificuldades, e Goiás tem sido exemplo de Estado, sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, que trabalha para superar suas dificuldades”, destacou.

O secretário nacional lembrou ainda que o Estado já desembolsou R$ 700 milhões na primeira etapa do Pronampe, e mais R$ 900 milhões via Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Preac/FGI). E que, conforme Goiás avança, certamente os investimentos federais voltados aos empreendedores goianos ultrapassará a marca de R$ 2,5 bilhões. “E se passar, faço questão de voltar aqui para comemorar. Significa que as nossas empresas estão se reerguendo, e isso é muito importante para a retomada”, relatou.

O presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, projetou que o Estado deve conseguir operacionalizar todo o recurso disponibilizado em menos de cinco dias. Isso porque, em face do lançamento, R$ 18 milhões já estão pré-aprovados para cerca de 300 micro e pequenos empresários. Ou seja, há uma força-tarefa para viabilizar a movimentação dos negócios goianos. “Estamos esforçados no sentido de gerar emprego e promover desenvolvimento regional”, observou.

União de forças

Ainda durante a solenidade, o governador Ronaldo Caiado comentou a importância da parceria que é cada vez mais fortalecida junto ao Governo Federal, desde áreas como infraestrutura, saúde e educação até o desenvolvimento social e a economia, como é o caso do Pronampe. “Estamos juntos nessa luta e reconhecemos o quanto foi importante as ações do Ministério da Economia, como também do presidente da República, [Jair Bolsonaro]”, salientou. Também acenou a outros parceiros, como a Caixa Econômica Federal e o Sebrae. “Tudo isso dentro de uma política de dar ao povo goiano a oportunidade de crescer.”

Presente ao evento, o diretor-superintendente do Sebrae em Goiás, Derly Cunha Fialho, elogiou a prioridade do setor público ao dar atenção e assistência aos micro e pequenos empresários que, nas palavras dele, são os principais geradores de emprego no Brasil. Mais que protagonismo econômico, ele alegou que esses empreendedores desempenham importante papel de equilíbrio social. Também chamou a atenção para a união de esforços. “Acreditamos que, para que haja desenvolvimento, setor público, setor privado e terceiro setor precisam caminhar de mãos dadas. É impossível pensar que um único setor é capaz de dar conta de tudo.”

Nessa linha de raciocínio, o secretário da Retomada, César Moura, alegou que administra uma pasta criada por Caiado com o propósito de estabelecer conexões para acelerar a recuperação da economia pós-pandemia. “As ações do Governo de Goiás, por meio de parcerias entre as secretarias estaduais, entidades de classe e instituições privadas, vão resultar na manutenção das micro e pequenas empresas, dos empregos, além de impulsionar a economia e, ao mesmo tempo, promover a justiça social”, frisou.

Todo esse trabalho concentrado na esfera estadual já promove resultados, apresentados na ocasião pelo secretário de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Adonídio Neto. Além do crescimento da produção industrial, mesmo em meio à pandemia, o titular da SIC frisou que Goiás apresenta consecutivos recordes na abertura de empresas e é um dos três entes federativos com saldo positivo na geração de empregos. “Segundo órgãos especializados, somos um dos cinco Estados com maior potencial de sair da crise econômica em 2021. Eu falo que vamos sair ainda em 2020, porque temos planejamento e resultado para isso”, disse o secretário. A projeção foi referendada por Caiado: “É isso que pretendemos nesse momento”.

Sobre o Pronampe

O Pronampe foi instituído pela Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, e é destinado ao desenvolvimento e ao fortalecimento dos pequenos negócios, em meio à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa é operacionalizada por instituições financeiras públicas e privadas e já concedeu, numa primeira etapa, R$ 18,7 bilhões a micro e pequenos empresários em todo Brasil.

Neste mês, o programa foi ampliado, com o aporte de R$ 12 bilhões. É desse montante que, inicialmente, R$ 21 milhões foram destinados para a operacionalização da GoiásFomento. A linha de crédito é concedida com juros da taxa Selic e mais 1,25% ano, e prazo para pagamento de até 36 meses com oito meses de carência.

Cada empresa ou empresário poderá obter até R$ 100 mil, limitado a 30% do faturamento da empresa nos últimos 12 meses ou 50% do capital social, no caso das empresas com menos de um ano de funcionamento. O recurso poderá ser usado para investimentos e capital de giro, como o pagamento de salário, água, luz, aluguel, reposição de estoque e aquisição de máquinas e equipamentos.

O recurso atenderá os empresários que não conseguiram obter financiamento no âmbito do Pronampe nos bancos de varejo, já que via GoiásFomento, o crédito é facilitado. Após a liberação do recurso, os beneficiados terão consultoria para renegociar suas dívidas e limpar os nomes das empresas nos sistemas de proteção ao crédito para facilitar o acesso ao crédito. O trabalho será feito por meio da Secretaria da Retomada e do Sebrae.

