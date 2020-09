A primeira etapa da tarefa consiste em integrar em plataforma única todos os atendimentos já digitalizados.

Publicado: 25.09.2020

O programa integra servidor, serviço e usuários de maneira ágil, prática e descentralizada.

Ofertar serviços mais ágeis, desburocratizados e com eficiência são os principais pilares do Programa Expresso, que é um novo modelo de prestação de atendimentos, instituído recentemente por meio da Lei nº 20.846. É realizada esta semana, uma série de quatro reuniões, para que os órgãos sejam orientados a disponibilização dos serviços nos canais que estão incluídos no programa.

O Expresso integra servidor, serviço e usuários de maneira ágil, prática e descentralizada. A iniciativa agrega Secretaria da Administração (Sead), Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e Casa Civil, sob coordenação da Secretaria Geral da Governadoria (SGG), e tem como objetivo disponibilizar atendimentos por diversos canais, como terminais, portal, balcões localizados no interior, entre outros.

O encontro foi coordenado pela subsecretária de Gestão Pública, Lara Garcia Borges Ferreira, com os subsecretários Leonardo Saad (Prioridades Governamentais e Captação de Recursos) e Rodrigo Michel (Tecnologia da Informação). O programa é uma das demandas prioritárias do Governo de Goiás.

As reuniões contam com a participação a Rede de Transformação do Estado, formada pelo Superintendentes/Diretores de Gestão Integrada, Gerentes de Planejamento Institucional ou áreas afins, Gerentes de Tecnologia da Informação e os órgãos representantes dos atendimentos contidos na Carta de Serviços.

Na reunião de abertura, participaram os órgãos com maior número de serviços disponíveis no portal Goiás Digital: Agrodefesa, Detran, Ipasgo, Juceg, Saneago e Sead. Os encontros seguem até sexta-feira, 25 de setembro.

