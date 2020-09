Não há prognóstico de chuvas até o dia 6 de outubro.

Publicado: 29.09.2020

O alerta de onda de calor pode ser renovado, dependendo do comportamento do tempo para os próximos dias.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), subordinado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), alerta para onda de calor que deve ocorrer em Goiás nos próximos dias. A previsão é de temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo do recomendado para a saúde humana prossegue até o dia 4 de outubro.

Como medida preventiva, técnicos da Semad solicitam da população cuidado para que não surjam novos focos de queimadas, uma vez que temperaturas altas e umidade relativa do ar muito baixa são cenários favoráveis ao surgimento de novos focos. Nesta segunda-feira (28/09), por exemplo, a temperatura máxima registrada em Goiânia foi de 37,6º C.

De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o alerta de onda de calor pode ser renovado, dependendo do comportamento do tempo para os próximos dias. É que, segundo ele, não há prognóstico de precipitação – chuvas –, até o dia 6 de outubro. “Isso vale para todo o Estado”, alerta.

Previsão dia 30

Nesta quarta-feira, dia 30, a massa de ar seco e quente continua mantendo o tempo estável em todas as regiões, com isso haverá predomínio de sol. Os destaques ficam para uma onda de calor que atua durante esta semana, onde teremos dias consecutivos de temperaturas altas e consequentemente umidade relativa do ar muito baixa.

Recomendações que devem ser seguidas numa onda de calor:

– Evitar sair de casa nas horas de máximo sol, principalmente entre 11 e 5 horas.

– Beber água com frequência;

– Vestir-se com roupas leves;

– Utilizar protetor solar;

– Evitar a propagação de queimadas.