Acesso ao boleto é pelo site do Detran ou aplicativo Detran GO ON

Publicado: 30.09.2020

A primeira parcela do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos com placa final 0 vence nesta quarta-feira (30/09), sendo a terceira parcela ou cota única dia 30 de novembro.

No dia (6/10) ocorre o vencimento da terceira parcela ou cota única para veículos com placa final 8. No mesmo dia vence a segunda parcela para veículos com placa final 9.

O Detran não envia o boleto de IPVA para a casa do proprietário de veículo. O acesso ao boleto pode ser feito pelo site do Detran, além do aplicativo Detran GO ON. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (CRLV-e) é liberado após quitar também o Licenciamento, seguro DPVAT e eventuais multas.

O atraso no pagamento resulta em juros sobre o IPVA. De acordo com o Código de trânsito Brasileiro (CTB), deixar de licenciar o veículo é infração gravíssima, além de resultar na remoção do veículo para o Pátio do Detran.

Acesso ao CRLV digital

O documento pode ser impresso pelo site (www.detran.go.gov.br), além da versão digital pelo aplicativo Detran GO ON, disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store. O acesso é por meio do menu “veículos” em ambos os portais. Basta preencher os dados do veículo nos locais indicados para ter acesso ao documento impresso ou digital.



Comunicação Setorial do Detran-GO