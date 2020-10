Governo de Goiás terá estrutura montada no final de janeiro de 2021 para evitar filas e aglomerações durante imunização. “Vamos orientar as pessoas a se cadastrarem para que possam ser vacinadas”, detalha governador, em Anápolis

Publicada: 22.10.2020

O governador Ronaldo Caiado durante entrevista coletiva na inauguração da reforma e ampliação do Ipasgo Clínicas, em Anápolis: “No momento em que a vacina [contra Covid-19] for convalidada pela Anvisa, seja ela qual for, o ministério vai adquirir e fazer o repasse.”

O governador Ronaldo Caiado afirmou que o Programa Nacional de Imunização (PNI) manterá o calendário para o final de janeiro de 2021, inclusive com a vacinação contra a Covid-19. A declaração foi feita nesta quinta-feira (22/10), antes da inauguração da reforma e ampliação do Ipasgo Clínicas, em Anápolis.

“Primeiro é preciso que se esclareça: ninguém está adiando o calendário. A previsão para o final de janeiro está mantida”, disse o governador durante entrevista coletiva. “O que se espera é saber qual das vacinas que estão, hoje, com o pedido junto à Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] será a primeira a ter sua validação”, pontuou.

Caiado também destacou que Goiás já terá, no início de 2021, toda uma estratégia montada para que não haja tumulto nos postos de saúde. “Vamos orientar as pessoas a se cadastrarem anteriormente para que possam ser vacinadas”, detalhou. Ele acrescentou que o Ministério da Saúde (MS) já adquiriu 300 milhões de seringas. A compra prévia, continuou, visa evitar uma superfaturação no preço do produto.

Ainda sobre a imunização contra a Covid-19, o governador reforçou que “etapas não podem ser suprimidas” e que a definição da quantidade de doses para cada Estado, trabalho que cabe ao Ministério da Saúde, será de acordo com os critérios de grupos de risco.

“No momento em que a vacina for convalidada pela Anvisa, seja ela qual for, o ministério vai adquirir e fazer o repasse”, disse, ao informar que nove laboratórios estão com pesquisas na fase terminativa, ou seja, aguardam a convalidação do órgão nacional de vigilância sanitária.

Foto: Wesley Costa

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+