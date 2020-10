Investimentos somam R$ 175 mil na reforma e ampliação da unidade em Anápolis, que passa a dispor de seis consultórios e 15 médicos para atendimentos em diversas especialidades que vão beneficiar 52 mil usuários da região. Instituto celebra 58 anos.

Publicado: 22.10.2020

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, na manhã desta quinta-feira (22/10), em Anápolis, a terceira unidade do Ipasgo Clínicas, que vai beneficiar mais de 52 mil usuários do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) que moram na região.

A entrega ocorreu no dia em que o instituto celebra seus 58 anos. “A expansão é uma realidade, e vamos continuar com esse trabalho”, declarou Caiado. “Temos que ampliar o atendimento à saúde. Não é justo que as pessoas tenham que se deslocar de todos os extremos do Estado para ter assistência em apenas algumas localidades”, pontuou.

Os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia já contam com clínicas próprias do instituto. Em Anápolis, o governo investiu R$ 175 mil para reformar e estruturar o espaço que, antes, comportava apenas atendimentos administrativos.

Após a adequação e criação do Ipasgo Clínicas, a unidade passa a dispor de seis consultórios e 15 médicos para consultas nas áreas de pediatria, endocrinologia, reumatologia, pneumopediatria e clínica geral, definidas a partir de um estudo técnico para atender à demanda da região.

O espaço conta ainda com consultório odontológico para auditoria e salas de atendimento geral ao usuário. A requalificação do prédio, que fica no Bairro Jundiaí, também considerou itens de acessibilidade com a instalação de banheiros adaptados para pessoas com deficiência e piso tátil no calçamento. O mobiliário foi renovado e as instalações elétricas substituídas.

Acompanhado pela coordenadora do Gabinete de Polícias Sociais e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado, o governador lembrou que a inauguração do Ipasgo Clínicas soma-se ao empenho dedicado aos servidores na sua gestão. “Como este é o mês do servidor público, no dia 28 vocês vão receber o salário depositado na conta. É um esforço que estamos fazendo e peço a vocês que retribuam ao cidadão. Quando ele chegar, o recebam com carinho, um sorriso e vontade de demostrar que vocês darão uma solução”, recomendou.

Moradora de Anápolis, Érika Neiva participou do primeiro atendimento médico na clínica ao lado da filha, Ana Vitória, de 4 anos, que realiza acompanhamento com pediatra. A usuária considerou a nova fase de serviços um avanço e a escolha da localização estratégica. “Por ser bem no Centro, vai atender toda a população. É um local muito bom. As pessoas que são credenciadas ao Ipasgo agradecem. Vai facilitar muito e terão outros atendimentos, não só pediatria, mas também outras especialidades. Isso vai ser muito bom para os usuários do Ipasgo”, avaliou.

Em seu discurso, Caiado ressaltou que a atual administração conseguiu “o ponto de equilíbrio” do Ipasgo. “Como um instituto com a sua importância, durante cinco anos ou mais, só ficava com as contas no negativo e, agora, já fecha com superávit? É gestão, é ter responsabilidade com o gasto público”, esclareceu. Ele ainda falou da melhoria no relacionamento com os prestadores ligados ao plano. “Não estamos aqui para disputar com a iniciativa privada, mas para cada vez mais credenciar, exigindo o retorno e a qualidade por um preço compatível com aquilo que o servidor paga.”

O presidente do Ipasgo, Hélio José Lopes, lembrou as condições do prédio, que já tinha 30 anos e estava bastante deteriorado. “Este local estava totalmente abandonado, com muito mato aqui dentro e sucateado. Privilegiamos os investimentos nas instalações hidráulica e elétrica, cabeamento de telefonia e também de computadores. Fizemos banheiros adaptados”, citou.

Hélio José ressaltou o alcance do Ipasgo Clínicas inaugurado em Anápolis. “Nós temos 33.099 usuários na cidade e 21.100 nos municípios que compõem essa nossa regional. São 53.111 pessoas que dependiam disso aqui ou dos nossos credenciados e hoje trouxemos para cá o que faltava ou era carente”, afirmou.

O presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Apaceg), Haikal Helou, destacou que a aproximação do atendimento em saúde é uma necessidade e que a atuação do governo põe isso em prática. “O paciente tem que vir até nós, e nós temos de ir até ele. A descentralização é isso, na prática. Vamos até o paciente porque ele precisa e quer ser bem atendido”, afirmou.

Parlamentares presentes à solenidade destacaram o esforço do governo estadual para levar melhorias aos servidores. “Ronaldo Caiado, por ser médico, demonstra sua sensibilidade com o atendimento de excelência à população”, declarou o deputado estadual Carlos Salim. O deputado Coronel Adailton enalteceu a qualidade da clínica inaugurada. “O governador faz de tudo para que o melhor aconteça, a boa vontade em fazer está clara. Estamos entregando uma prestação de serviço de muita qualidade para cuidar dos servidores do Estado de Goiás”, declarou.

Secretaria de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás