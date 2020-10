Milton Ribeiro não fez projeção sobre data para volta às aulas durante agenda na capital, ao lado governador Ronaldo Caiado. Pela manhã, eles estiveram no Paço Municipal, com o prefeito Iris Rezende. Depois, visitaram novo prédio do Hospital das Clínicas. Dirigente cita força da parceria entre União e Governo do Estado ao enaltecer trajetória dos dois líderes goianos: “Estou na companhia de gestores que honram os votos e a confiança popular”

Publicado: 25.10.2020

Governador Ronaldo Caiado e ministro da Educação, Milton Ribeiro, que confirmou recursos diretos nas escolas, durante visita ao Hospital das Clínicas de Goiás: novo prédio de internações será inaugurado em dezembro, durante comemoração dos 60 anos da UFG

O governador Ronaldo Caiado recebeu a confirmação do titular do Ministério da Educação (MEC), Milton Ribeiro, de que o governo federal irá repassar R$ 525 milhões, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para 117 mil unidades públicas de todo o país. A intenção é auxiliá-las na aquisição e contratação de serviços e equipamentos necessários para implementar os protocolos de segurança quando for definido o retorno às aulas presenciais. Ribeiro, contudo, não fez projeção sobre data para volta às aulas durante agenda em Goiânia neste sábado (24/10), dia do aniversário da capital, onde cumpriu série de compromissos.

“Essa maneira com que o senhor governa o Ministério da Educação, a credibilidade que tem e o respeito do presidente da República são de altíssima relevância. Conseguimos também modificar a cultura no nosso Estado de Goiás”, afirmou Caiado, se referindo à gestão desburocratizada e descentralizada que implantou na administração pública.

O Governo de Goiás, assim como a União, faz o repasse direto de recursos para os Conselhos Escolares das unidades de ensino, seja por meio do PDDE ou de outros programas como o Equipar – este último lançado no Dia do Professor, 15 de outubro, junto com a segunda etapa do Reformar.

Os compromissos do ministro começaram logo cedo com uma visita ao Paço Municipal; seguida de agenda no Hospital das Clínicas de Goiás (HC), unidade vinculada à Universidade Federal de Goiás (UFG) e administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ligada ao MEC. O ministro ainda participa de uma reunião no Palácio das Esmeraldas com o governador e secretários de Estado.

Milton Ribeiro elogiou as condutas de Caiado e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. “Hoje é aniversário da cidade e estamos aqui para falar sobre Educação. Isso é raro e admirável. Estou na companhia de dois gestores admiráveis nacionalmente, que honram os votos e a confiança popular”, enfatizou.

Sobre as atividades presenciais nas escolas, o ministro disse que o governo federal tem feito um grande esforço para garantir o retorno seguro de todos. “Nós, do MEC, mandamos e distribuímos R$ 525 milhões, não para prefeituras e Estados, mas para as escolas, para que elas tenham condições a mais de comprar equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos”, detalhou. Verba no valor de R$ 4 bilhões, continuou Ribeiro, também está garantida até o final do ano para as escolas públicas.

Educação e saúde

Durante a visita ao HC, o ministro ressaltou a importância de gestões integrativas. “Saúde e educação andam lado a lado. Os cursos de medicina e enfermagem da UFG trazem um vasto conhecimento para quem vai para o mercado de trabalho”, disse Milton Ribeiro. Ele lembrou que o MEC administra 41 hospitais universitários, onde trabalham 55 mil pessoas.

O governador enalteceu a estrutura da unidade de saúde da universidade goiana. “Muito bem projetada e se adequou ao que foi necessário, acompanhou o que há de mais moderno”, pontuou Caiado, que também contribuiu para o crescimento do hospital. Quando no Congresso Nacional, ele destinou recursos, via emendas parlamentares, em cinco oportunidades até 2016. Em uma delas, foram R$ 250 mil para o funcionamento e gestão da instituição. Outras subsidiaram a reforma e ampliação do Pronto Socorro e construção do setor de Nutrição e do Ambulatório de Anemia Falciforme.

Especificamente para o novo edifício de internações, Caiado contribuiu, junto aos colegas da bancada federal goiana, com R$ 100 milhões, que foram aplicados na finalização da obra. Ao falar sobre a inauguração oficial da estrutura, daqui a dois meses, durante as comemorações dos 60 anos da UFG, o governador mencionou a repercussão que o ato provocará na vida de toda a população. “Na área educacional, teremos aqui a condição de qualificar nossos alunos de medicina com as técnicas mais atuais. O curso de medicina na UFG é um destaque e um orgulho para todos nós”, frisou.

A comitiva que acompanhou o líder estadual do Executivo e o ministro também passou pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (Iptsp), unidade da UFG multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão, criada em 1967.

Goiânia

Anfitrião no Paço Municipal, o prefeito Iris Rezende elogiou o ministro, que, mesmo há pouco tempo à frente da Educação e, em pleno sábado, fez questão de visitar a capital para conhecer de perto a realidade e as demandas do município. “O senhor se mostra diferente. Saiu de Brasília para saber o que Goiás quer, o que Goiânia precisa”, afirmou Iris.

O prefeito também destacou a parceria que tem mantido com o governador Ronaldo Caiado e como essa união tem sido benéfica para a população. “Muito mais do que um governador, vossa excelência virou um irmão, de sentimentos, propósitos e objetivos. Temos realizado muito para fazer de Goiânia um município exemplar e modelo”, complementou.

Participaram da agenda com o ministro em Goiânia o secretário de Educação Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC), Wandemberg Venceslau Rosendo dos Santos; o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e o reitor da UFG, Edward Madureira Brasil; a vice-reitora da UFG, Sandramara Matias Chaves; o superintendente do HC, José Garcia Neto; e os deputados federais Major Vitor Hugo e Flávia Morais.

Também estiveram presentes secretários municipais de Goiânia, os estaduais Fátima Gavioli (Educação) e Marcio Pereira (Desenvolvimento e Inovação), e a subsecretária estadual Luciana Vieira (Saúde). Pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), os representantes foram Oswaldo de Jesus Ferreira (presidente), Erlon César Dengo (diretor de Administração e Infraestrutura) e José Arnon dos Santos Guerra (assessor de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos).

Fotos: Cristiano Borges e Hegon Corrêa

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás