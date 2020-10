Para o agendamento, os usuários deverão ligar no telefone (62) 3238-2416 e comparecer à Central de Multiatendimento, na sede do Ipasgo

Publicado: 27.10.2020

O Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) está com a agenda aberta para a realização de novas auditorias periciais para cirurgias bariátricas. O procedimento, que estava suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, foi liberado em agosto para as pessoas que já estavam marcadas desde março e, agora, foi retomado para os demais usuários.

O presidente do Ipasgo, Hélio José Lopes, afirma que os esforços do Governo de Goiás visam oferecer atendimento de saúde com qualidade e segurança. “Estamos respeitando todas as medidas de segurança e as cotas de procedimentos de obesidade mórbida de cada unidade hospitalar. A nossa prioridade é garantir a saúde e o bem-estar do usuário”, explica.

As cirurgias foram suspensas temporariamente, cumprindo determinações do Ministério da Saúde e do Governo de Goiás, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de leitos nos hospitais da rede Ipasgo para atender aos casos de internação em função da pandemia do novo coronavírus e casos gerais de urgência e emergência.

Para o agendamento, os usuários deverão ligar no telefone (62) 3238-2416 e comparecer à Central de Multiatendimento, na sede do Ipasgo, com os seguintes documentos: cartão do Ipasgo, identidade, Termo de Consentimento, pedido do médico assistente da cirurgia, relatórios dos profissionais de saúde (médico, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapia, pneumologista – opcional –, entre outros).

Caso necessário, devem levar também exames que comprovem comorbidades. Os relatórios e exames deverão ter até um ano de validade e estar em papel timbrado, com assinatura e carimbo do profissional, de forma legível e com data.

Pensando na segurança dos beneficiários e dos colaboradores, ambos deverão usar máscara durante a perícia, que acontecerá com intervalo de uma para outra. Os assentos da recepção são espaçados e será disponibilizado álcool em gel 70%. Todos os auditores usarão equipamentos de proteção individual (EPI’s). É importante que o usuário esteja com vestimentas leves e calçado fácil de retirar.

Documentos necessários

– Cartão do Ipasgo;

– Identidade;

– Termo de Consentimento;- Pedido do médico assistente da cirurgia, relatórios dos profissionais de saúde (médico, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapia, pneumologista – opcional -, entre outros);

– E, caso necessário, exames que comprovem comorbidades.

Serviço

Agendamento: (62) 3238-2416

Local: Central de Multiatendimento do Ipasgo – Avenida 1ª Radial, nº 586, Setor Pedro Ludovico, Goiânia.

Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+