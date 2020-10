Com a criação da data, espera-se expandir o número de iniciativas e mobilizar ainda mais voluntários para atividades sociais

Publicado: 30.10.2020

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás desta quinta-feira (29/10) a Lei n. 20.892, que institui o Dia Estadual do Terceiro Setor no Calendário Oficial do Estado. Fica determinado que a data será celebrada todo dia 31 de julho. O projeto é de autoria do deputado estadual Thiago Albernaz.

O Terceiro Setor é composto por organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos que prestam serviços de caráter público e recíproco. O setor reúne amplo e diversificado conjunto de instituições como fundações, associações comunitárias, organizações não-governamentais, entidades filantrópicas e outras, que atuam em prol do bem comum e da cidadania.

Nas últimas décadas, viu-se crescer em quantidade e em qualidade o número de iniciativas no Terceiro Setor aliadas ao setor público, assim como o aumento de voluntários e o seu reconhecimento e protagonismo em atividades de cunho social.

Com a instituição da data, espera-se expandir o número de iniciativas e mobilizar ainda mais voluntários. A ampliação de atividades do Terceiro Setor está diretamente ligada ao desenvolvimento regional, por sua contribuição de diferentes formas, como o uso significativo de mão de obra voluntária.

Vale ressaltar que por meio dessas instituições a sociedade é capaz de participar de forma ativa da gestão de políticas públicas. Neste cenário, o Terceiro Setor se destaca como um segmento essencial na construção de uma comunidade mais justa e cidadã, superando as crises e mantendo a evolução social.

