Candidato deve fazer matrícula online, agendar atendimento e entregar documentação em uma unidade de atendimento presencial

Publicado: 05.11.2020

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) alerta os candidatos classificados para o programa CNH Social que a matrícula deve ser feita até o dia 18 de novembro. Ela é online e será realizada exclusivamente no site www.detran.go.gov.br. Para garantir a vaga, após a matrícula online, o interessado terá até o dia 04 de dezembro para apresentar a documentação em uma unidade de atendimento presencial. Nesse momento, será aberto o processo de Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

Caso o candidato não cumpra todas as etapas do processo dentro do prazo estabelecido, a vaga será remanejada para outra pessoa. Segundo a coordenadora no programa, Ednalva Garcia, por isso, é importante que os classificados se matriculem e procurem abrir o processo o quanto antes. “Na edição anterior, alguns candidatos perderam a vaga porque só no último dia descobriram que não tinham todos os documentos em mãos ou que possuíam pendências junto ao Detran”, exemplifica.

A lista com os 4.014 selecionados foi divulgada no dia 29 de outubro no site do Detran-GO. Esses candidatos devem acessar a aba CNH Social no site do Detran-GO, clicar em “Matrícula Online” e preencher todos os dados conforme o informado no ato da inscrição. Ao final, é necessário imprimir o comprovante de matrícula.

Com o comprovante em mãos, é necessário agendar atendimento para a entrega da documentação, que deve ser feita na sede do Detran-GO, Ciretran ou unidade Vapt Vupt. Então, basta comparecer no local, dia e horário estipulados para abrir o Renach. Caso a Ciretran do município ainda não esteja atendendo com agendamento, o candidato pode ir de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, dentro do prazo estabelecido.

As dúvidas sobre os procedimentos de matrícula e abertura do processo poderão ser esclarecidas por meio dos telefones 3272 8161 ou 8451.

