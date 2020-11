A campanha é marcada pelas ações que visam despertar maior atenção dos homens para os cuidados com a saúde, em especial na busca pelo combate ao câncer de próstata.

No primeiro dia foram realizados 25 cortes de cabelos.

Publicado: 05.11.2020

No Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata, o Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) promove durante todo o mês corte de cabelo e barba dos pacientes internados na unidade de saúde estadual. No primeiro dia foram realizados 25 cortes de cabelos.

A campanha Novembro Azul é marcada pelas ações que visam despertar maior atenção dos homens para os cuidados com a saúde, em especial na busca pelo combate ao câncer de próstata. Em 2020 já foram registrados mais de 65 mil novos casos da doença, e entre os fatores de risco em estudo, além de questões genéticas e involuntárias, estão alimentação, tabagismo e higiene.

De acordo com a coordenadora multiprofissional do Hugo, Letícia Vieira, a ação foi idealizada em parceria com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMET) e visa estimular o amor próprio dos pacientes. “Nós vamos ter dois cabeleireiros e um barbeiro, uma vez por semana, até o fim de novembro. Nós vamos cortar o cabelo de todos os pacientes do hospital à beira leito”, explica.

Letícia ressalta ainda que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) validou a atividade e que a equipe de higienização do Hugo vai acompanhar e realizar a limpeza dos quartos assim que finalizar a ação.

“Além deste momento de autocuidado com os pacientes, profissionais da unidade também vão orientar sobre a importância da prevenção do câncer de próstata e diagnóstico precoce”, revela a coordenadora.

Autocuidado é contagiante

Para o coordenador do SESMET, Raphael Pires, o autocuidado é contagiante. “Nós queremos estimular e falar sobre autoestima na instituição. Quando juntamos todas as equipes que estão envolvidas na ação, promovemos um ambiente de conversa e diálogo a respeito de cuidado pessoal, e é essa mensagem que queremos passar”, avalia.

Os pacientes e acompanhantes aprovaram. “Eu estou aqui para agradecer pelo Marcos, pois sou a voz dele. Faz tempo que ele queria cortar o cabelo, mas não podia. Graças à equipe multiprofissional do Hugo e aos voluntários, hoje foi possível. Só temos a agradecer e parabenizar por este momento”, relata Lucas Walter, acompanhante do paciente Marcos Antônio.

Segundo Letícia Vieira, o Hugo realiza um atendimento focado no paciente, no que é importante para a recuperação. “Nós temos que pensar em um tratamento sistêmico. A gente tem que tratar também os desejos e anseios do paciente, e isso é importante em uma internação ao longo prazo. O cabelo mexe muito com a autoestima do ser humano, então, com o corte de cabelo, essas pessoas sentem que o hospital está cuidando deles. São benefícios indescritíveis”, afirma a coordenadora multiprofissional.

