São 230 vagas, destinadas aos profissionais da Educação, familiares de estudantes surdos e para a comunidade em geral. Inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro.

Publicado: 08.11.2020

A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc), por meio do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS Goiânia), está com inscrições abertas para o curso de Língua Brasileira de Sinais – Libras I como segunda língua para ouvintes. São ofertadas 230 vagas, divididas em turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

De acordo com o edital, 60% das vagas são destinadas aos profissionais da Educação, 20% para os familiares dos estudantes surdos e 20% para a comunidade em geral. Para concorrer a uma das vagas, o único requisito é ter concluído o Ensino Médio.

Os interessados em participar do curso devem preencher a ficha de inscrição, disponível no site www.casgoiania.blogspot.com, até o dia 27 de novembro. O edital do processo seletivo e demais informações sobre a formação também estão disponíveis na página do CAS Goiânia.

A divulgação da lista dos primeiros selecionados está prevista para o dia 04 de dezembro.

CAS Goiânia

O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez é um centro de formação continuada, cujo objetivo é contribuir com a melhoria da Educação ofertada às pessoas surdas.

Especializado na formação de professores intérpretes e professores de Atendimento Educacional Especializado, o CAS foi criado em 2005 e atua em promoções de ações socioeducacionais, na relação surdo, família-escola e sociedade.

Comunicação Seduc