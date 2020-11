Em comunicado, a instituição informa que a definição é do Comitê de Ações Emergenciais da UEG, criado para tratar das ações relacionados à pandemia de Covid-19.

Publicado: 12.11.2020

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) vem a público informar que as aulas presenciais não serão retomadas neste ano, conforme planejado e definido pelo Comitê de Ações Emergenciais da UEG, criado para tratar das ações institucionais relacionados à pandemia de Covid-19. As aulas seguirão de forma remota, pelo menos até o dia 19 de dezembro, quando serão concluídas as atividades na universidade em 2020, conforme calendário apresentado e aprovado pelo Conselho Superior Universitário (CsU).

Embora o Comitê de Operações Emergenciais do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde e as autoridades sanitárias de alguns municípios tenham facultado a possibilidade de retorno das aulas presenciais, desde que obedecidos os protocolos de biossegurança e o distanciamento social, o planejamento para retorno na UEG não é para o atual momento e, além disso, a instituição não tem condições estruturais para retorno imediato das aulas presenciais.

Cabe lembrar que há uma empresa de limpeza contratada de maneira emergencial apenas para atender a necessidade de manutenção das instalações físicas. Para os cursos em Câmpus e Unidades Universitárias que optarem pelas aulas práticas e atividades de laboratório presenciais no semestre 2020/2, já será necessária abertura de mais postos de trabalho, no entanto para um retorno de todas as atividades presenciais, ainda que em sistema de revezamento dos alunos, não haveria tempo hábil para tal contratação.

Além disso, também está em curso a contratação de insumos e equipamentos de proteção de forma mais ampla relacionados com a prevenção à Covid-19, mas esse processo ainda não foi finalizado e não há tempo suficiente para sua efetivação. Os insumos disponíveis são suficientes apenas para o possível funcionamento de aulas práticas e atividades de laboratório.

Outro ponto a ser considerado é que o planejamento da universidade prevê carga horária para os docentes com as aulas remotas até o fim do atual semestre, bem como o planejamento dos docentes foi feito nesta perspectiva. Sendo assim, cabe ressaltar que resta pouco mais de um mês para o fim das atividades e a UEG não vê de maneira razoável a possibilidade de mobilização geral para que as aulas presenciais retornem ainda este ano.

Desta maneira, o retorno das aulas presenciais só entrará no planejamento da UEG para 2021, sem data definida.

Reitoria da Universidade Estadual de Goiás