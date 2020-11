País acumula 5,95 milhões de casos

Publicado em 18/11/2020 – Por Jonas Valente – Repórter Agência Brasil – Brasília

O Brasil teve nas últimas 24 horas o registro de 756 novas mortes por covid-19 e 34.091 novos casos da doença. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada na noite desta quarta-feira (18).

No total, o número de mortes em consequência da pandemia do novo coronavírus chegou a 167.455. Ontem o sistema registrava 166.699 óbitos pela doença. Há 2.173 mortes em investigação.

O número de casos acumulados desde o início da pandemia atingiu 5.945.849. Ontem, o sistema de dados do Ministério da Saúde trazia 5.911.758. Ainda conforme o balanço da pasta, há 388.531 pacientes em acompanhamento e 5.389.863 pessoas se recuperaram da doença.

Em geral, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de Saúde. Às terças-feiras, eles podem subir mais em função do acúmulo de registros atualizado.

Estados

Os estados com mais mortes pela covid-19 são: São Paulo (40.927), Rio de Janeiro (21.698), Minas Gerais (9.605), Ceará (9.461) e Pernambuco (8.873). As unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Roraima, Acre (709), Amapá (783), Tocantins (1.411) e Rondônia (1.511).