O local tem o objetivo de receber associados de alta renda.

Publicado: 18.11.2020

O Sicoob UniCentro Norte Goiano está inaugurando sua nova agência, que fica localizada na Av. São Francisco, n. 214, bairro Jundiaí, em Anápolis-GO.

Este novo local será a sede do Espaço Rochdale e da Plataforma Jurídica, agências que possuem como público principal médicos e dentistas, e empresas, respectivamente.

O intuito da criação de um espaço exclusivo para este público se dá pela necessidade de um atendimento personalizado e ágil, uma assessoria financeira especializada no nicho de alta renda, além de surpreender os associados com conforto e sofisticação acima do esperado.

A agência conta com dois ambientes separados para o Espaço Rochdale e Plataforma Jurídica, possuindo, cada um, seus próprios caixas, atendentes, gerentes, salas de negócios e hall de espera. Os ambientes foram projetados pela arquiteta Rinara Assunção.

Atualmente o Sicoob UniCentro Norte Goiano conta, em seu quadro de dirigentes, com Arnaldo de Sousa Teixeira Júnior (Presidente do Conselho de Administração), Vanderley Cezário de Lima (Diretor Financeiro), Marco Antônio Brandão (Diretor Operacional), Angélica Diniz (Diretora de Controles e Risco), David Caldas (Superintendente) e Isaac Amaral (Gestor Operacional). As agências, por sua vez, serão lideradas por Tânia Ramos (Gerente Geral – Espaço Rochdale) e Paulo Henrique Xavier (Plataforma Jurídica).

No dia 20 de novembro de 2020 será feito um soft open para alguns membros do Sicoob, bem como para a imprensa, para que, nesta oportunidade, estas pessoas possam conhecer a agência em primeira mão.

O atendimento ao público será iniciado no dia 23 de novembro de 2020, no horário de 10h às 14h, seguindo todas as regras de segurança determinadas pela prefeitura municipal de Anápolis.