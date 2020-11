Publicado: 29.11.2020

O presidente do PP (Partido Progressista) em Goiás, Alexandre Baldy, e o deputado federal, Adriano do Baldy, estiveram ontem em Terezópolis para vistoriar as obras de pavimentação asfáltica na região central da cidade, Conjunto José Ferreira de Macedo e o Jardim Terezópolis.

Os recursos, no valor de quase R$ 1,5 milhão, foram garantidos durante a gestão de Alexandre Baldy no Ministério das Cidades. “A partir de agora, com o asfalto na porta de casa, a população de Terezópolis terá mais saúde e qualidade de vida”, disse o presidente.

Facebook Twitter Google+