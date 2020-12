Publicado: 01.12.2020

Boleto com novo vencimento deve ser impresso no site do Detran-GO ou aplicativo Detran GO ON

O Governo de Goiás prorrogou o prazo de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento Veicular para veículos com placa final 0. Assim, o pagamento da terceira e última parcela, que venceria na segunda-feira (30/11), ficou para sexta-feira, dia 11/12.

A alteração foi publicada por meio de instrução normativa nº 1.482/20 e ocorreu depois que o sistema bancário apresentou oscilações e afetou o pagamento por parte dos usuários.

O acesso ao boleto pode ser feito pelo site do Detran-GO (www.detran.go.gov.br). Para isso, basta clicar na aba “veículos”, inserir os dados e consultar, além de gerar o código de barras do boleto pelo App Detran GO ON, disponível para Android e iOS.

A emissão também pode ser feita por meio do site da Secretaria da Economia (www.economia.go.gov.br), no banner IPVA.

Em Goiás, os proprietários de veículos têm a opção de pagar o IPVA parcelado em três vezes ou em cota única, com Licenciamento, Seguro Obrigatório (DPVAT) e eventuais multas de trânsito. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é liberado após a quitação de todos os débitos.

Comunicação Setorial do Detran-GO