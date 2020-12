Publicado: 09.12.2020

A cerimônia online ocorrerá no dia 10 de dezembro, quando serão anunciadas

também as melhores nas categorias especiais e o destaque do ano

O Prêmio Melhores ONGs anuncia as 100 organizações brasileiras do terceiro

setor vencedoras em 2020. Na lista, que já está disponível no site

melhores.org.br, é possível conhecer o nome das organizações reconhecidas

por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência,

comunicação e financiamento. O Prêmio, realizado desde 2017, é uma parceria

do Instituto Doar, da agência de projetos socioambientais O Mundo Que

Queremos e da Ambev, com respaldo técnico de pesquisadores da Fundação

Getúlio Vargas (FGV) e apoio da Fundação Toyota do Brasil.

Este ano, 670 organizações se inscreveram no Prêmio, que é o maior do

terceiro setor no Brasil. A cerimônia de premiação será no dia 10 de dezembro,

a partir das 19h, com transmissão pelo YouTube e pelo site do canal Futura.

Além das 100 melhores, o público conhecerá também os destaques nas

categorias especiais, além da melhor ONG entre todas. Pela primeira vez, as

organizações de menor porte também terão, oficialmente, um destaque

especial.

A APAE Anápolis é uma das ONGs que, há quatro anos, está entre as 100

melhores, uma importante conquista que denota o crescimento e evolução

dentro dos quesitos avaliados. Em 2017, conquistou também o título de melhor

ONG do Centro-Oeste.

Uma novidade deste ano é o lançamento de uma plataforma para ajudar as

ONGs vencedoras a captar doações. A equipe do Melhores ONGs desenvolveu

uma plataforma onde qualquer pessoa pode entrar e doar diretamente para

qualquer uma das 100 ONGs vencedoras. A plataforma para doação também

já está disponível a partir de hoje. É um presente do Melhores ONGs para o

Dia de Doar, uma campanha mundial no dia 1 de dezembro para estimular as

contribuições financeiras para as organizações.

“Em razão da pandemia, esse ano foi ainda mais desafiador do que nunca para

as organizações que trabalham para cuidar das pessoas, da sociedade, do

meio ambiente. É por isso que o reconhecimento do Prêmio Melhores ONGs

este ano é especial”, diz Marcelo Estraviz, diretor do Instituto Doar. “Além

disso, como um presente adicional para os vencedores, montamos este ano

uma plataforma que permite a qualquer pessoa entrar e fazer doações

diretamente para cada uma das 100 melhores. Isso é outra contribuição para

maior solidez do lindo trabalho que elas fazem.”

“O Prêmio Melhores ONGs é o nosso presente para todos que atuam, são

voluntários ou doam para as organizações”, afirma Cássia Christe, diretora

executiva do Mundo Que Queremos. “Sabemos como são difíceis as condições

para operar, enfrentando todo tipo de obstáculos. Mas mesmo assim essas

organizações estão aí, persistindo, dando a sua contribuição para o país, para

cada um de nós, independente de sua área de atuação. Precisamos sempre

celebrar e agradecer o empenho das ONGs, que são fruto da boa vontade de

cidadãos que se juntam para realizar um trabalho em benefício dos outros, com

generosidade.”

O Prêmio

Em sua 4ª edição, a premiação reconhece as 100 melhores organizações do

terceiro setor brasileiro. Desde seu lançamento, a premiação alcançou grande

visibilidade e continua crescendo, na medida em que se consolida como a

principal referência em organizações filantrópicas no país. A equipe julgadora é

formada por professores, doutorandos, mestrandos da FGV, jornalistas e

lideranças sociais.

