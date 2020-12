Investimentos fazem parte dos programas Equipar (segunda etapa) e Dinheiro Direto na Escola. Recursos podem ser utilizados para obras de melhoria da estrutura física, compra de equipamentos e de utensílios. A cerimônia foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc)

Publicado: 17.12.2020

A secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, durante solenidade que oficializa novos recursos para programas Equipar e Dinheiro Direto na Escola

O Governo de Goiás oficializou, nesta quarta-feira (16/12), o repasse de R$ 164,1 milhões às unidades escolares de todo o Estado. Os recursos fazem parte da segunda etapa do programa Equipar e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). A cerimônia foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e contou com as presenças dos gerentes e superintendentes da pasta, coordenadores regionais, além de várias autoridades políticas.

“Os resultados de vocês têm me estimulado muito. Parabéns a todos pelas conquistas e pela dedicação. Estou muito agradecido e orgulhoso por Goiás ser o primeiro lugar no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] no Ensino Médio”, disse o governador, em mensagem encaminhada à secretária Fátima Gavioli.

De acordo com ela, o grande diferencial do Equipar é a descentralização no repasse dos recursos, que são depositados diretamente nas contas dos conselhos escolares. A medida agiliza o processo de compra e atende às necessidades específicas de cada unidade de ensino.

Na segunda etapa do programa, o valor destinado é de R$ 124,5 milhões – R$ 97,2 milhões para aquisições de equipamentos e R$ 27,7 milhões para contratações de serviços. Além da compra de móveis, fogões, computadores, materiais de laboratório e utensílios para cozinha, entre outros itens, a verba também pode ser utilizada para a contratação de serviços de manutenção dos equipamentos já existentes e ainda na desinsetização e higienização.

Das 793 escolas contempladas, 718 são de tempo regular, 59 são militares, 10 atendem alunos quilombolas e seis são unidades de ensino especial ou diferenciado da educação básica. Cada unidade terá à disposição R$ 157,5 mil, sendo que R$ 122,5 mil poderão ser empregados na compra de novos equipamentos, e R$ 35 mil em manutenção.

No lançamento do Equipar, em comemoração ao Dia do Professor, 15 de outubro, o Governo de Goiás liberou R$ 23,4 milhões para 149 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis). Cada unidade recebeu R$ 157,5 mil. Somadas as duas etapas, o montante investido é de R$ 148,4 milhões.

Dinheiro na Escola

Durante a solenidade, foi também autorizado o repasse de R$ 39,6 milhões para 120 unidades escolares, dentro do PDDE Goiás. Os recursos serão utilizados para execução de diversas obras. A definição dos serviços a serem realizados atendeu a critérios estruturais, com o objetivo de tornar o ambiente escolar mais seguro, bonito e confortável, com espaços ideais para o estímulo ao ensino/aprendizagem.

Unidades contempladas no Equipar 2

Escolas quilombolas:

• Colégio Estadual Jardim Cascata – Aparecida de Goiânia

• Colégio Estadual Calunga 1 – Cavalcante

• Escola Estadual Gregório Batista dos Passos – Divinópolis de Goiás

• Escola Estadual Calunga IV; Escola Estadual Calunga V

Escola Estadual Reunida Calunga II – Monte Alegre de Goiás

• Escola Estadual Calunga III – Teresina de Goiás

• Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco – Flores de Goiás

• Escola Estadual Boa Nova – Professor Jamil

• Escola Estadual Filomeno Luiz de França – Uruaçu

Unidades de Educação Básica:

• Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (Naeh)

• Espaço de Educação e Convivência Juvenil Naly Deusdará

• Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS)

• Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual

• Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação

• Centro de Educação e Convivência Juvenil Dona Sinhá

Foto: Solimar de Oliveira

Secretaria de Educação – Governo de Goiás