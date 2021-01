Modalidade de ensino à distância foi criada com a proposta de ampliar as possibilidades de conclusão do Ensino Médio na rede pública estadual de Goiás, destinada àqueles que já são maiores de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Fundamental. O objetivo é ampliar as possibilidades de ensino e ofertar maior o número de vagas

Publicado: 05.01.2021

As aulas das turmas da Educação de Jovens e Adultos, na modalidade de ensino à distância (EJA-TEC), seguirão o mesmo calendário escolar de 2021 da rede pública estadual tanto para as matrículas quanto para o início do primeiro semestre letivo. As aulas estão previstas para começarem no dia 21 de janeiro, em regime remoto.

Com o objetivo de ampliar as possibilidades de ensino e ofertar maior quantidade de vagas para alunos que estejam cursando o Ensino Médio, o programa EJA-TEC é uma modalidade semipresencial da EJA, destinada àqueles que querem concluir este nível de ensino, que já são maiores de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Fundamental.

Com a pandemia do novo Coronavírus, o curso de ensino à distância, que foi planejado para ser flexível para auxiliar o aluno na conclusão do Ensino Médio, ganhou força. No início eram nove escolas que contavam com a modalidade, mas em janeiro de 2020 esse número subiu pra 16 escolas em 13 municípios do Estado de Goiás.

Plataforma virtual

A EJA-TEC tem 80% das aulas na plataforma Moodle on-line e 20% presencial, que, devido à pandemia, também serão atividades remotas. O aluno que já faz a 3° etapa na EJA presencial, também poderá fazer a EJA-TEC. O período de matrículas teve início no dia 16 de dezembro e vai até o próximo sábado, 9 de janeiro. Não há limites de vagas e para se matricular, basta acessar o site da Seduc goiás pelo http://www.matricula.go.gov.br/ e seguir o processo normal de matrícula.

Confira Unidades escolares que atendem EJA-TEC

ANÁPOLIS

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFESSOR ELIAS CHADUD

ARAGARÇAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE ARAGARÇAS

CABECEIRAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO NASSER

CALDAS NOVAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FILOSTRO MACHADO CARNEIRO

CATALÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROFª ALZIRA DE SOUZA CAMPOS

CERES

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

FORMOSA

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR CLAUDIANO ROCHA

GOIÂNIA

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ARCO-ÍRIS

COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJA UNIVERSITÁRIO

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO JOSÉ COUTINHO

IPORÁ

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DOM BOSCO

INHUMAS

COLÉGIO ESTADUAL JOAQUIM PEDRO VAZ

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO

VALPARAÍSO DE GOIÁS

COLÉGIO ESTADUAL CÉU AZUL

URUANA

COLÉGIO ESTADUAL ZICO MONTEIRO

Fonte: Seduc- GO