Despedida do prefeito contou com estrutura de drive-thru montada pelo Governo de Goiás na Praça Cívica. “Fazemos o reconhecimento pela trajetória de um homem que enfrentou com dignidade, altivez e espírito público todos os desafios”, destaca governador Ronaldo Caiado. Cerimônia foi precedida de cortejo pela capital e Aparecida de Goiânia. Corpo segue para Jataí, cidade natal do ex-governador

Publicado: 14.01.2021

Governador Ronaldo se uniu a familiares, amigos e autoridades políticas na solenidade de despedida de Maguito realizada em frente ao Palácio das Esmeraldas

Comoção e série de homenagens marcaram o velório do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, realizado na noite desta quarta-feira (13/01) em frente ao Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica. Em respeito aos protocolos sanitários, a despedida do gestor público contou com uma estrutura drive-thru. “Gostaria que não estivéssemos passando por essa situação [de pandemia], para que a população toda pudesse reverenciá-lo. Mas peço a compreensão”, disse o governador Ronaldo Caiado.

Admiradores passaram pelo Centro de Goiânia para o adeus a Maguito, que faleceu nesta madrugada em São Paulo, aos 71 anos, por complicações da Covid-19. Toda a estrutura foi montada após Caiado oferecer à família enlutada o suporte do Estado para a cerimônia. Ao redor do espaço estavam cerca de 100 coroas de flores enviadas ao longo do dia. Mais distante, além das barreiras de segurança, pedestres acompanharam trechos do velório.

Caiado afirmou que todo o cenário reflete o quanto o prefeito era querido. “O sentimento do povo goiano neste momento de perda é o reconhecimento da trajetória de um homem que enfrentou com dignidade, altivez e espírito público todos os desafios, sempre a defender suas convicções e ideias com coerência, ponderação e sensatez”, frisou.

O governador prestou solidariedade ao filho de Maguito, Daniel Vilela, que seguiu os passos do pai na carreira política, e aos demais membros da família presentes. Também participaram do velório amigos e diversas autoridades, entre elas secretários estaduais e municipais, deputados e vereadores. As mensagens da cerimônia religiosa ficaram sob responsabilidade do padre Rodrigo de Castro e do pastor Lourenço, da Igreja Atmosfera, que leram trechos bíblicos e fizeram orações.

Cortejo

As homenagens a Maguito começaram nas primeiras horas da manhã, quando noticiada sua morte. Em nota, Caiado decretou luto oficial por três dias em Goiás e determinou que fossem prestadas ao ex-governador “todas as honras de Estado, em reconhecimento ao que construiu em benefício do povo goiano”. Pouco depois, houve a cerimônia de arriamento das bandeiras em frente ao Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica. Um gesto solene e de respeito à memória do prefeito de Goiânia.

O corpo de Maguito chegou de São Paulo no meio da tarde. No Hangar do Estado, o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, fez uma celebração em memória do gestor público e em solidariedade à família. Depois, o cortejo, em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros, seguiu pelo Jardim Guanabara e BR-153 com destino ao Paço Municipal.

Pelo trajeto, pessoas saíram às ruas para acompanhar e aplaudir a passagem do cortejo. O mesmo ocorreu na sede administrativa da prefeitura, onde foi colocada uma bandeira de Goiânia sobre o caixão.

Na sequência, o cortejo passou por Aparecida de Goiânia. O prefeito e sucessor de Maguito no município, Gustavo Mendanha, afirmou em entrevista que vai encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei para batizar a sede da prefeitura de Cidade Administrativa Luís Alberto Maguito Vilela. Durante a passagem por lá, uma bandeira oficial do município foi colocada junto à de Goiânia, e foram lançados balões brancos. Por fim, seguiu até o Palácio das Esmeraldas.

O prefeito de Goiânia ainda receberá o carinho do povo de Jataí, sua cidade natal. Está previsto um velório no município ao longo da noite, no Ginásio de Esportes Vilelão. O sepultamento está marcado para às 9h desta quinta-feira (14/01) no jazigo da família, localizado no Cemitério São Miguel, onde foram enterrados os pais e irmãs de Maguito.

Fotos: Vinícius Schmidt, Lucas Diener e Wesley Costa

Fonte: Secom-GO