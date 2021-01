Outras culturas como arroz irrigado e feijão segunda safra também apresentaram crescimento na estimativa divulgada pela Conab. O Governo de Goiás tem trabalhado em diversas frentes para melhorar as condições de produção, seja pelo acesso ao crédito, melhoria de estradas. A produção de soja passou de 13,2 milhões de toneladas na safra 2019/2020 para 13,4 milhões de toneladas na safra 2020/2021

Publicado: 14.01.2021

A produção da soja foi estimada em 2,1%, passando de 13,2 milhões de toneladas na safra 2019/2020 para 13,4 milhões de toneladas na safra 2020/2021 (Foto: Seapa)

Goiás deve produzir 27,3 milhões de toneladas de grãos na safra 2020/2021, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 13 de janeiro, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O grande destaque, neste levantamento, se dá pela soja, com aumento na produção estimado em 2,1%, passando de 13,2 milhões de toneladas na safra 2019/2020 para 13,4 milhões de toneladas na safra 2020/2021.

Outro destaque para o Estado de Goiás neste levantamento (o quarto estudo divulgado pela Conab para esta safra) é em relação à produção de arroz no Estado, que deve ter incremento de 8,6%, em relação à safra passada, chegando a 130,8 mil toneladas produzidas. Deste total, a maior parte é de arroz irrigado, cuja produção está estimada em 118,3 mil toneladas e representa aumento de 9,6%, ocasionado principalmente pelo aumento da área plantada que passou de 16,6 mil hectares na safra 2019/2020 para 18,2 mil hectares na safra 2020/2021.

Também é esperado aumento da produção do feijão segunda safra, que deve chegar a 71,1 mil toneladas na safra 2020/2021 (acréscimo de 5,6% em relação à safra anterior); do milho segunda safra, estimado em 10,5 milhões de toneladas (acréscimo de 0,7%); da produção de girassol, que é apontada em 33,1 mil toneladas (acréscimo de 0,6%); e de sorgo, cuja estimativa leva a uma produção de 1,3 milhão de toneladas (acréscimo de 17,5%).

Na avaliação do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, apesar do veranico registrado em dezembro do ano passado, os dados apontam para mais uma produção histórica de grãos no Estado, sobretudo em relação à soja. “O produtor goiano deve colher mais do grão nesta safra e isso se dá pela confiança que tem no setor. O Governo de Goiás tem trabalhado em diversas frentes para melhorar as condições de produção, seja pelo acesso ao crédito, melhoria de estradas, interlocução com mercados etc. Pela determinação do governador Ronaldo Caiado, o Estado deverá continuar entre os protagonistas dessa produção”, avalia.

LSPA

Também foi divulgado nesta quarta-feira, o Levantamento Sistemático da Produção Agropecuária (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Destaque para o crescimento na produção da cana-de-açúcar, com estimativa de 76,8 milhões de toneladas.

Fonte: Seapa-GO

Facebook Twitter Google+