As inscrições ao processo seletivo no curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ambiente e Sociedade (PPGAS) seguem até o próximo sábado, 23. O curso é oferecido no Câmpus Sudeste, com sede em Morrinhos. Serão ofertadas 10 vagas e distribuídos entre os docentes das linhas de pesquisa.

Publicado: 18.01.2021

(Foto: Secom)

O interessado deve fazer a inscrição exclusivamente pelo e-mail selecaoppgas@ueg.br. O curso é gratuito, sendo cobrada apenas a taxa de inscrição, no valor de R$ 80. O boleto de pagamento referente à taxa de inscrição deverá ser obtido na página eletrônica www.inscricao.ueg.br, após a confirmação do cadastro online.

Serão ofertadas 10 vagas para o Mestrado em Ambiente e Sociedade distribuídos entre os docentes das linhas de pesquisa Análises Socioambientais em Paisagens Naturais e Antropogênicas e Dinâmicas Socioeconômicas e Culturais em Ambientes Urbano e Rural.

O objetivo do curso é formar recursos humanos altamente qualificados e com uma visão interdisciplinar para as questões ambientais do Cerrado, bem como capacitar profissionais para atuar no magistério e em empresas públicas e privadas.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo e-mail: selecaoppgas@ueg.br ou por meio da página eletrônica www.ppgas.ueg.br.

As normas para participar do processo seletivo podem ser conferidas no Edital.

Fonte: UEG-GO