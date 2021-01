Boletim, divulgado nesta sexta-feira (15/01), traz resultados da pesquisa “Melhores Práticas de Sanitização”, realizada na Região das Águas e Cavernas do Cerrado. Estudo com dados atualizados sobre o Turismo em Goiás será publicado quinzenalmente

Publicado: 18.01.2021

Boletim divulgado, nesta sexta-feira (15/01), traz resultados da pesquisa Melhores Práticas de Sanitização, realizada na Região das Águas e Cavernas do Cerrado

O Observatório da Agência Goiana de Turismo (Goiás Turismo) lançou, nesta sexta-feira (15/01), o I Boletim sobre o “Panorama da Retomada do Turismo em Goiás”. A série de estudos sobre a realidade e as tendências do setor em Goiás traz, em seu primeiro documento, o resultado da pesquisa _“Melhores Práticas de Sanitização”, realizada na Região das Águas e Cavernas do Cerrado. A região é formada pelos municípios de Formosa, Damianópolis, Mambaí e São Domingos.

O levantamento consolida a vocação de Goiás para o turismo praticado na natureza, com 36,2% da preferência dos turistas. Outra tendência são as viagens de curta distância. De acordo com a pesquisa, 65% dos respondentes afirmaram que o principal meio de transporte utilizado nas viagens é o carro. No que se refere à atratividade, que motiva a visita à região, o destaque é para as trilhas com rios e cachoeiras, com 65,6% das respostas.

O Boletim também apresenta dois atrativos do município de Formosa, a partir da observação sistematizada dos pesquisadores do Observatório do Turismo de Goiás, durante a Inventariação Turística, realizada neste mês. São eles: Parque Ecobocaina e Bisnau Ecoturismo.

O Parque Ecobocaina, inaugurado em 2016, está voltado à prática do ecoturismo e do turismo de aventura, sendo uma referência para a região. O principal propósito do atrativo é a preservação do meio ambiente. No local, são desenvolvidas várias atividades, tais como: trilhas sinalizadas com cores distintas, parapeitos e cordas; reaproveitamento da madeira de árvores; comunicação via rádio; prancha de resgate; árvores identificadas e animais monitorados.

Outro destaque é a propriedade rural Bisnau Ecoturismo, onde é possível encontrar fauna e flora do Cerrado preservadas, cachoeiras, trilhas com extensões variadas, mirante, muro de pedra colonial, caverna e acesso ao Sítio Arqueológico do Bisnau.

Com base na riqueza dos atrativos, o Boletim sugere aos gestores públicos e privados que busquem caminhos estratégicos para a recuperação da economia no Turismo. Outra recomendação para quem atua no setor é que se preocupem com o planejamento estratégico, sobretudo com análise dos cenários futuros e megatendências mundiais, buscando acesso aos microcréditos, e que as ações estejam alinhadas com os indicadores de inovação e desenvolvimento tecnológico envolvendo questões ambientais, sociais e culturais.

Desde que o mundo foi surpreendido pela crise provocada pela pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, em março de 2020, o Observatório da Goiás Turismo trabalhou de forma contínua, com o objetivo de entregar, semanalmente, um Boletim Especial “Turismo x Coronavírus”, a fim de manter informada toda a população envolvida com a atividade turística em Goiás.

Cada um desses boletins pesquisa os reflexos em uma área ou segmento turístico específico, ou sobre o papel do turismo na economia goiana, impactos e projeções de perdas no setor de eventos, queda no número de passageiros no Aeroporto de Goiânia, sondagem empresarial e, ainda, alerta para uma nova realidade que deve surgir no momento pós-pandemia.

Este ano, o Observatório do Turismo continuará desempenhando seu papel de manter toda a comunidade turística informada sobre os desdobramentos da crise. Em 2021, serão divulgados, quinzenalmente, boletins especiais sobre o “Panorama da Retomada do Turismo em Goiás.”

Fonte: Goiás Turismo