Estrutura da Secretaria da Retomada, Cotecs abrem inscrições para oportunidades de formação a moradores de qualquer município goiano. Interessados poderão ter aulas de vendedor, marketing digital, empreendedorismo, assistente de recursos humanos, marketing em mídias sociais, entre outros

Publicado: 19.01.2021

O Governo de Goiás, por meio do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), ligado à Secretaria de Estado da Retomada, oferece 3.990 vagas para 96 cursos gratuitos, a moradores de qualquer município goiano, sendo 51 de capacitação e 45 de qualificação. Os editais estão abertos e as inscrições serão realizadas até 25 de janeiro para alguns cursos e 3 de fevereiro para outros. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site da Fundação Antares (www.fundacaoantares.org.br) ou da Ibraceds (www.ibraceds.org.br), e enviar a documentação necessária.

O edital conta com oferta de cursos de vendedor, marketing digital, empreendedorismo, assistente de recursos humanos, recreador, marketing em mídias sociais, agricultura familiar, entre outros.

Os cursos serão realizados em Regime Especial de Aulas Não Presenciais (Reanp). Os alunos terão acesso aos conteúdos de forma on-line, no horário fixo da aula, com lista de presença. As aulas são realizadas por meio da plataforma Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea), com participação do professor. Também há a opção de cursos que inicialmente serão aplicados em sistema virtual e presencial assim que acabar a pandemia.

Os cursos são oferecidos nas categorias de capacitação e qualificação profissional, e cada opção exige uma documentação diferente. O candidato que não enviar toda a documentação exigida para a matrícula perderá o direito à vaga. Não serão aceitos documentos ilegíveis, danificados ou não identificáveis.

Confira abaixo os cursos de capacitação e qualificação oferecidos pela Fundação Antares:

Os interessados precisam entrar no site (www.fundacaoantares.org.br), clicar na aba Processo Seletivo, e selecionar a opção desejada.

Cursos de Capacitação

Vendedor II

Auxiliar pedagógico

Agricultura familiar

Marketing digital

Auxiliar administrativo

Informática básica

Operador de caixa I

Empreendedorismo

Marketing digital em mídias sociais

Informática para o trabalho

Manicure e Pedicure I

Informática I

Unhas em fibra

Unhas em gel

Técnicas de decoupage

Procedimentos e técnicas em UTI

Primeiros socorros

Excel

Modelista de roupas

Informática II

Marketing e mídias sociais

Excel avançado

Administração financeira

Redação

Marketing em mídias digitais

Artesanato

Empreendedorismo

Recreador infantil

Empreendedorismo

Operador de computador I

Atendimento pré-hospitalar

Segurança digital

Cursos de Qualificação

Massagista

Agente de informações turísticas

Língua brasileira de sinais (Libras básico)

Auxiliar de agropecuária

Assistente administrativo

Artesão de pintura em tecido

Artesanato regional (crochê básico)

Inglês básico

Assistente de planejamento e controle de produção

Cuidador infantil

Recepcionista em serviços de saúde

Auxiliar de saúde bucal

Auxiliar de recursos humanos

Auxiliar de farmácia de manipulação

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas

Auxiliar pedagógico

Assistente de recursos humanos

Eletricista industrial

Viveiricultor

Agricultor familiar

Balconista de farmácia

Agente de observação de segurança

Promotor de vendas

Cuidador de idoso

Vendedor

Operador de computador II

Informática aplicada à educação

Socorrista

Recreador

Marketing em mídias sociais

Os interessados em fazer um dos cursos gratuitos abaixo, devem fazer a inscrição no site da Ibraceds (www.ibraceds.org.br)

É necessário clicar na aba Cursos e escolher o Cotec que oferece o curso desejado e clicar em processo seletivo de alunos. Há opções para cursos em sistema EaD e cursos que serão oferecidos inicialmente por meio virtual e presencial assim que acabar a pandemia.

Cursos de Capacitação

Atendimento ao Cliente

Técnicas em Vendas

Empreendedorismo

Marketing Digital

Operador de Caixa

Gestão de Pessoas

Gestão Escolar

Controle de Estoque

Qualidade no Atendimento ao Cliente

Excel Intermediário

Psicologia da Aprendizagem

Técnicas em Vendas e Apresentação Profissional

Processo de Aprendizagem na Inclusão

Gestão da Qualidade

Informática para o Mundo do Trabalho

Libras para Iniciantes

Informática Básica

Noções básicas em Atendimento e Emergência

Noções Básicas de Atendimento Pré-Hospitalar

Cursos de Qualificação

Assistente de Contabilidade

Assistente Administrativo

Auxiliar de Recursos Humanos

Informática para o Trabalho

Balconista de Farmácia

Operador de Computador

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Assistente administrativo

Auxiliar pedagógico

Técnicas em Vendas

Atendimento ao Cliente

Técnicas em Vendas

Atendimento ao Cliente

Assistente de Controle e Qualidade

Frentista

Documentos para inscrição:

Documentos para os cursos de Capacitação:

• CPF do próprio candidato;

• Carteira de Identidade do próprio candidato;

• 1 Foto 3×4 colorida;

• Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental;

• Comprovante de endereço com CEP (atualizado).

Documentos para os cursos de Qualificação:

1. Candidatos Oriundos da Comunidade em Geral:

• CPF do próprio candidato;

• Carteira de Identidade do próprio candidato;

• 1 Foto 3×4 colorida;

• Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental e/ou Diploma de conclusão do Ensino Médio equivalente para aqueles que já concluíram o Ensino Médio com o Histórico Escolar;

• Comprovante de endereço com CEP (atualizado).

2. Candidatos oriundos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino:

• CPF do próprio candidato;

• Carteira de Identidade do próprio candidato;

• 1 Foto 3×4 colorida;

• Comprovante de matrícula e frequência no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino para aqueles que estão cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio na Rede Pública de Ensino do Estado de Goiás;

• Comprovante de endereço com CEP (atualizado).

Foto: Divulgação

Secretaria da Retomada – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+