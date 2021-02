Projeto cria uma sinergia única e faz com que a tecnologia desenvolvida no local se transforme em apoio à criação de startups e desenvolvimento de negócios. Os três blocos do Centro de Convenções da cidade vão receber o que existe de mais moderno em tecnologia

Publicado: 03.02.2021

Os três blocos do Centro de Convenções de Anápolis vão receber o que existe de mais moderno em tecnologia. (Foto: Divulgação)

Distante 45km de Goiânia, o Centro de Convenções de Anápolis (CCA) vai abrigar um Centro de Inovação, do Governo de Goiás, e o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, do Governo Federal. O projeto foi apresentado pessoalmente ao Ministério da Infraestrutura (Minfra) pelos secretários de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Marcio Cesar Pereira, e da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, no último dia 28 de janeiro.

Os três blocos do CCA vão receber o que existe de mais moderno em tecnologia. O Centro de Convenções se mantém com sua proposta original, de realizar eventos, tendo sido considerado um dos mais modernos do país. O Centro de Inovação será composto de uma incubadora/aceleradora, ambiente de capacitação, espaço de coworking e um centro de apoio a negócios.

O Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, que deve ser implementado até o final deste ano, será o maior complexo tecnológico e de inovação deste setor de transportes da América Latina. O espaço é resultado de parceria entre Governo de Goiás, responsável pela execução da obra, e o Minfra.

“O projeto cria uma sinergia única entre os três espaços e faz com que a tecnologia desenvolvida no local se transforme em apoio à criação de startups e desenvolvimento de negócios direcionados ao mercado. O Centro de Convenções, por sua vez, atuará no sentido de criar comunicação adequada ao que é gerado no local”, destaca Marcio Cesar Pereira.

Além dos secretários, participaram da reunião em Brasília (DF) com o secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa Vieira, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedi, Thyago Carvalho Marques, e a superintendente de Inovação Tecnológica da Sedi, Lidiane Abreu.

Fonte: Sedi