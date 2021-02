Artistas de todo o Brasil podem apresentar propostas para mostras em Anápolis. Os interessados têm até o dia 8 de março para efetivar a inscrição, que é gratuita e deve ser feita pelo site. Com temática livre, as propostas podem ser individuais ou em grupo. Duas vagas são para candidatos inscritos na classificação regional e uma para a nacional

Publicado: 03.02.2021

Com temática livre, as propostas podem ser individuais ou em grupo. Duas vagas são para candidatos inscritos na classificação regional e uma para a nacional

Estão abertas as inscrições para o Programa de Exposições 2021, para participação de artistas de Goiás e Brasília – categoria regional – e de todos os demais estados – categoria nacional. Com temática livre, as propostas podem ser individuais ou em grupo. Duas vagas são para candidatos inscritos na classificação regional e uma para a nacional.

Os interessados têm até o dia 8 de março para efetivar a inscrição, que é gratuita e deve ser feita pelo site do Programa de Exposições da Galeria Antônio Sibasolly. O regulamento com todas as informações necessárias está disponível no endereço http://bit.ly/prog-expo-gal-sibasolly.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Anápolis, por meio das secretarias municipais de Integração Social, Cultura e Esporte, e Associação dos Amigos da Galeria de Artes Antônio Sibasolly, com patrocínio do Fundo de Arte e Cultura, mecanismo de fomento do governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O edital visa a ocupação da Galeria Antônio Sibasolly, e tem como objetivo estimular o debate/reflexão sobre a arte contemporânea e seus movimentos estéticos, e promover ações educativas com foco na formação artística.

Para produção e transporte das obras que integrarão as mostras, os selecionados na categoria regional vão receber R$ 6.200,00 (menos impostos) e, na nacional, R$ 11 mil. Além das mostras, cada um dos contemplados tem o compromisso de realizar oficinas de formação, para as quais receberão ajuda de custo no valor de R$ 500,00. A organização oferece, ainda, todo suporte financeiro necessário para execução das exposições, como montagem, ações educativas, produção de catálogo, divulgação e abertura do evento.

A secretária municipal de Integração Social, Cultura e Esporte, Sonja Maria Lacerda, afirma que esta é mais uma ação da administração municipal em continuidade às políticas no setor das artes visuais que têm se consolidado nos últimos anos. “Anápolis se apresenta como referência não só no Centro-Oeste, mas no Brasil, graças ao trabalho sério de fomento e valorização das artes visuais”, destaca.

Galeria Antônio Sibasolly

Com quase 40 anos de história, a Galeria Antônio Sibasolly é considerada um importante aparelho cultural do interior, contribuindo para o fortalecimento do circuito de arte contemporânea no estado de Goiás e com cada vez mais visibilidade nacional. Desde 2005, após reformulação de suas diretrizes e adoção de um posicionamento mais voltado à arte contemporânea, a Galeria lança editais anuais abertos à participação de artistas de todo país, além de receber projetos premiados em editais de fomento estadual e nacional. A Galeria também dispõe de biblioteca com acervo diversificado nas áreas de artes visuais, arquitetura e cinema.

A instituição é responsável pela realização do Salão Anapolino de Arte, um dos eventos de artes visuais de maior relevância do Planalto Central e que alcançou a marca de 25 edições. O evento acontece desde 1980 com alguns intervalos em sua história, mas desde a 17ª edição, em 2011, tem sido anual e o edital foi se ampliando e incluindo novas regiões do país, reverberando de forma significativa em número de inscrições e, por consequência, em credibilidade.

Serviço:

Programa Temporada de Exposições da Galeria Antônio Sibasolly 2021

Inscrições: 1º de fevereiro a 8 de março

Local: exclusivamente online, no endereço http://bit.ly/prog-expo-gal-sibasolly

Mais informações pelo telefone (62) 3902 1089 e pelo e-mail programadeexposicoes.gas@gmail.com. Realização: Prefeitura de Anápolis/Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esporte e Associação dos Amigos da Galeria de Artes Antônio Sibasolly.

Fonte: Secult-GO