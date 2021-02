Mais de 400 produtores, artistas e outros profissionais envolvidos no Fica, Canto da Primavera e Orquestra Filarmônica receberão recursos. Assinatura da ordem de pagamento será nesta quinta-feira (04/02), às 9h30, no Salão Gercina Borges, do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O governador também irá falar da Lei Aldir Blanc.

Publicado: 04.02.2021

O governador Ronaldo Caiado assina, nesta quinta-feira (04/02), às 9h30, a ordem de pagamento no valor de R$ 2.561.648,61, referente a débitos atrasados de 2018. Os recursos, oriundos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (Fundo Cultural), vão chegar a mais de 400 fornecedores envolvidos no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), Canto da Primavera e Orquestra Filarmônica.

Na ocasião, o governador também irá falar da Lei Aldir Blanc, recurso federal que é operacionalizado pelos governos estaduais. Em Goiás, o pagamento começou a ser feito na última segunda-feira (1º/02), referente a editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural.

Além do governador, o evento vai contar com a presença da secretária da Economia, Cristiane Schmidt, e do secretário interino da Cultura, César Moura.

Serviço

Assunto: Governador libera R$ 2,5 milhões para cultura referentes a débitos de 2018

Quando: Quinta-feira (04/02), às 9h30

Onde: Salão Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas – Praça Cívica, Centro – Goiânia (GO)