Os dados deste boletim foram divulgados às 15h de quinta-feira, 04 de fevereiro. Com os 7.643 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, significa uma taxa de letalidade de 2,14%.

Publicado: 04.02.2021

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 357.672 casos de coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 343.702 pessoas recuperadas e 7.643 óbitos confirmados. No Estado, há 307.135 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 220.996 casos.

Com os 7.643 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, significa uma taxa de letalidade de 2,14%. Há 197 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Doses aplicadas

Levantamento oficial realizado pela SES-GO apurou que foram aplicadas 113.729 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Esses dados são preliminares.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Entretanto, gradativamente, os municípios estão alimentando as informações. Assim, os dados inseridos no SI-PNI Covid-19 são publicizados na plataforma Lozaliza SUS (https://localizasus.saude.gov.br/), do Ministério da Saúde. De acordo com a ferramenta há o registro de 40.505 doses aplicadas em Goiás até quarta-feira (03/02).

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 278.480 doses, sendo 212.980 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 155.780 doses, sendo 90.280 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca.

Painel Covid-19

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

