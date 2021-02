Fonte: Câmara Municipal de Anápolis, por Marcos Vieira

Serão 18 dias sem encontros em plenário na Câmara de Anápolis (Foto: Ismael Vieira)

As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Anápolis só voltam a ser realizadas no dia 15 de março e, dependendo do grau de agravamento da pandemia do coronavírus na cidade, elas podem acontecer de maneira remota, via internet.

Atualmente Anápolis está na fase moderada na matriz que avalia o risco de colapso no sistema de saúde. Esse é o nível amarelo, entre outros dois: verde (leve) e vermelho (crítico).

A mudança foi anunciada pelo presidente Leandro Ribeiro (PP) na sessão desta quarta-feira (24.fev). Em um cenário de normalidade, os encontros em plenário no mês de março já aconteceriam no dia 1º, mas a Covid-19 fez com que o Legislativo optasse por alterar a data.

“Há uma cautela por parte de todos os vereadores, então vamos aumentar o isolamento. Serão 18 dias sem sessões”, explicou Leandro. A decisão não muda a quantidade de nove sessões que regimentalmente precisa ser cumprida em um mês.

O vereador Divininho do Sindicato (SD) testou positivo para a Covid-19 e está isolado. Antes dele, já haviam contraído a doença neste ano o presidente Leandro e os vereadores Wederson Lopes (PSC), Andreia Rezende (SD) e Cabo Fred Caixeta (Avante).

Diversos servidores da Câmara também se infectaram com o coronavírus nas primeiras semanas de 2021.

Um ato da Mesa Diretora, com duração até 31 de março, impõe restrições para a entrada na Câmara e dá a opção para que servidores de grupo de risco possam trabalhar em sistema de home office.

“Estamos preocupados porque a curva de contaminados sobe gradativamente, as pessoas buscam leitos, mas não estão encontrando – esse é um problema de todo o Estado de Goiás”, frisou o presidente. Segundo ele, ao restringir o acesso à Câmara, é possível resguardar vereadores e funcionários públicos, além da população de um modo geral.

Com as medidas para conter a proliferação do coronavírus, a população pode falar com a Câmara via no Whatsapp (62) 99919-5133.