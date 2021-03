Publicado: 04.03.2021

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (04.03) o prefeito Roberto Naves (PP) informou que Anápolis entrará em lockdown nesta sexta-feira (05.03).

A medida foi tomada após reuniões com médicos e profissionais da saúde.

Pedindo a colaboração da população afirmou: “em qualquer cenário, no dia 15 esse decreto perde a validade e voltaremos a matriz de risco”.

Roberto disse ainda que em Anápolis já foi detectada a transmissão comunitária das variantes inglesa e amazônica do novo coronavírus.

“Se nada for feito agora, nossa rede vai colapsar”, afirmou o chefe do executivo anapolino.

Nestes últimos 7 dias, 50% dos leitos para covid-19 do município estão sendo ocupados por pacientes com menos de 60 anos.

Com a decisão, só poderão funcionar durante este período, serviços essenciais. O decreto foi publicado em edição extraordinária do diário oficial do município.

