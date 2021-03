Esta é a maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher já realizada no Brasil e contou com ações nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Foram mobilizados um total de 5 mil policiais civis no País. O resultado da operação foi divulgado nesta segunda-feira, dia 8, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Publicado: 08.03.2021

A Polícia Civil de Goiás, por meio das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) de todo o Estado e das Delegacias de Polícia locais, deflagrou do dia 1º de janeiro a 5 de março de 2021, a Operação Resguardo. A operação foi desencadeada em âmbito nacional e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a fim de combater a violência contra a mulher.

Em Goiás, a operação teve o seguinte resultado: 1.674 inquéritos policiais concluídos; 1.791 inquéritos policiais instaurados; 3.046 vítimas atendidas; 1.037 medidas protetivas solicitadas e expedidas; 810 visitas feitas em diligências; 177 denúncias apuradas; 17 mandados de busca e apreensão cumpridos; 44 mandados de prisão efetuados; 97 pessoas presas, no total; 61 autos de prisão em flagrante lavrados; 21 termos circunstanciados de ocorrência lavrados; 141 armas de fogo apreendidas; 477 objetos apreendidos.

Esta é a maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher já realizada no Brasil e contou com ações nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Foram mobilizados um total de 5 mil policiais civis no País. O resultado da operação foi divulgado hoje em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

