Ismael Alexandrino adianta que expectativa do Governo Estadual é que todas as pessoas dos grupos de risco estejam vacinadas até julho. E toda a população até o fim deste ano

Publicado: 10.03.2021

O secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, comemorou a chegada de uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 na terça-feira, 9, totalizando 69.800 doses. Metade desse total começa a ser distribuída hoje para todos os municípios goianos e outra metade ficará reservada para a segunda dose, que é feita entre 14 e 28 dias após a aplicação da primeira. Em entrevista ao programa Boa Noite Goiás, o titular da saúde afirmou que as novas doses da Coronavac garantem ao Estado manter o cronograma de vacinação. A partir de agora, em muitos municípios o foco são pessoas acima de 75 anos, mas em alguns a vacina já será aplicada em pessoas com até menos idade.

Ismael Alexandrino adiantou que a previsão do Governo Estadual é vacinar até o mês de julho todas as pessoas dos grupos de risco, sejam profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas que vivem em asilos e abrigos e idosos acima de 60 anos. “Nossa esperança é ter em julho um mês de férias mais tranquilo. Outra boa notícia anunciada pelo titular da saúde é a entrega esta semana do Hospital do Centro-Norte, em Uruaçu, com 68 leitos de UTI e 118 leitos de enfermaria.

O secretário voltou a fazer apelo à população no sentido de que tenha consciência e mantenha os cuidados sanitários como uso de máscaras, higienização de mãos, móveis e ambientes e o fim das aglomerações. “Por mais que os órgãos públicos de saúde ampliem o atendimento, e aumentem o número de leitos, não será possível conter a pandemia se não houver engajamento das pessoas”, asseverou ele.

Fonte: ABC Digital – Governo de Goiás