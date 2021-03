Publicação: 10.03.2021

Por complicações da covid-19, morreu na madrugada desta quarta-feira (10.03) o vereador Divino Cavalheiro Leite, o Divininho do Sindicato de 44 anos.

Internado na UTI do Centro de Internação Norma Pizzari ele havia sido intubado ontem devido ao agravamento do quadro clínico.

Ele é presidente do SindMetana – Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis e estava em seu primeiro mandato como vereador.

O corpo será trasladado para Itaquari (GO), cidade onde foi criado. Divininho era natural de Taquaral (GO).

No final desta manhã os vereadores prestam sua última homenagem a Divininho do Sindicato, ao acompanhar o cortejo que sai do Centro de Internação Norma Pizzari, passa em frente à sede da Câmara no bairro Jundiaí, depois na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis, no centro; e então segue para Itaquari.

Divino Cavalheiro Leite nasceu na cidade de Taquaral (GO). Ao perder seus pais, foi criado por sua tia Afonsa Cordeiro, em Itaguari (GO), e ao completar 17 anos de idade mudou-se para a cidade de Anápolis. Foi quando começou atuar profissionalmente como garçom.

Se casou aos 19 anos com Selma Pires de Oliveira Leite, com quem teve três filhos. Em 2008 é contratado pelo Grupo CAOA e em 2013 eleito para a Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis como Secretário Geral. No ano seguinte se torna a maior liderança do movimento sindical do estado de Goiás, e passa a ser chamado de Divininho do Sindicato.

Em 2016 disputa pela primeira vez ao cargo de Vereador. Obteve 1274 votos, o segundo mais votado do partido (Solidariedade) e fica como suplente. Em 2019 assumiu a chefia de Gabinete da Prefeitura de Anápolis e, em 2020, é eleito Vereador com 2270 votos, o quinto mais votado entre todos os eleitos.

Em sua atuação na Câmara foi defensor intransigente dos trabalhadores. De maneira especial os da área metalúrgica. Na convicção desta defesa Divininho do Sindicato não hesitava em assumir posição de confronto.

