A medida fica em vigor até 31 março, podendo ser prorrogada de acordo com o cenário epidemiológico de cada município, e busca resguardar a saúde da população. Exames poderão ser remarcados sem prejuízo aos candidatos.

Publicado: 11.03.2021

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) irá suspender temporariamente as bancas examinadoras de direção veicular em todo o Estado. A medida, anunciada nesta quinta-feira (11), busca resguardar a saúde dos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, instrutores e colaboradores e deve ficar em vigor até 31 março, podendo ser prorrogada de acordo com o cenário epidemiológico de cada município.

Goiás bateu o recorde com 267 registros de mortes por coronavírus em um dia, nesta semana. Diante do avanço da doença e da alta taxa de ocupação das UTIs e dos leitos de enfermaria em todo o Estado, a autarquia decidiu suspender as provas práticas. Os exames teóricos, de legislação de trânsito, ocorrerão respeitando as normas de segurança sanitária somente em municípios onde não há restrições.

Os candidatos que estão com provas práticas agendadas para o período em que haverá suspensão do serviço poderão remarcá-las sem ônus. Ou seja, não haverá prejuízos para a população. As bancas práticas vinham ocorrendo com atendimento com hora marcada e respeitando os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscara, álcool 70%, higienização dos veículos. Cada banca examinadora atende, por dia, até 352 candidatos.

“Apesar dos cuidados adotados, em alguns locais há desrespeito às condições criadas pelo Detran-GO para a continuidade do serviço. Essa doença não é brincadeira, não podemos arriscar a vida de muitos com a falta responsabilidade de um ou outro. Nosso compromisso maior é com a vida”, pontua o gerente de Habilitação do Detran-GO, José Osvaldo Carneiro.

Comunicação Setorial do Detran-GO.