Boletim Informativo (atualizado em 12/03/21

Para mais informações sobre a situação da Covid-19 em Anápolis, em tempo real, acesse covid.anapolis.go.gov.br

Mais 250 casos de covid-19 e 11 óbitos nesta sexta-feira (12.03) em Anápolis

Foram confirmados 26.143 casos, 23.134 curados e 590 óbitos.

Segundo a Semusa – Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados nas últimas 24 horas 255 casos, sendo 136 do sexo feminino com idade entre 12 e 83 anos e 119 do sexo masculino com idade de 01 a 90 anos.

Registrados 11 óbitos de moradores de Anápolis:

01 idoso de 84 anos que faleceu na UPA da Vila Esperança no último dia 07, 01 idosa de 69 anos que faleceu na Santa Casa no último dia 09, 02 idosos de 71 anos que faleceram na UPA da Vila Esperança, 01 idoso de 78 anos falecido no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, 01 mulher de 45 anos que faleceu no Hospital Evangélico Goiano, 01 mulher de 62 anos que faleceu na Santa Casa, 01 idoso de 69 anos que faleceu no Hospital Municipal, 01 idoso de 78 anos que faleceu no Hospital Municipal, nesta quinta-feira dia 11, 01 homem de 58 anos que faleceu na UPA da Vila Esperança e 01 idoso de 80 anos que faleceu no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves hoje dia 12.

