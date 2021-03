Bancos, empresas de telefonia e instituições de ensino superior estão entre as 17 entidades participantes; feira acontece on-line na próxima semana

Publicado: 12.03.2021

Consumidores interessados em renegociar dívidas com a Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, Santander, Losango, Cartão Atacadão, Cartões Carrefour, Riachuelo, Vivo/GVT, Claro, Enel, Saneago, Unimed, UniEvangélica, Faculdade Metropolitana de Anápolis e Faculdade Raízes podem participar da 1ª Feira de Renegociação On-Line de Dívidas, realizada pelo Procon Anápolis do dia 15 a 19 de março, na Semana do Consumidor.

Quem está inadimplente e quer resolver as pendências com a mediação do órgão de defesa do consumidor deve cadastrar no celular o número de WhatsApp do Procon, (62) 3902-1365, e enviar uma mensagem manifestando o interesse de participar da Feira de Renegociação. O próximo passo é acessar o link com o nome do evento (a última opção que aparece) e preencher um formulário digital que será enviado para o consumidor. De posse das informações, o Procon aciona a empresa credora e retorna o contato com as possibilidades de negociação oferecidas. O atendimento pelo WhatsApp do Procon Anápolis é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, mas o formulário pode ser preenchido e devolvido fora do horário comercial.

Segundo o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, “como consequência da pandemia, muitos consumidores anapolinos encontram-se em dificuldade financeira, sendo imperativo que haja meios para a quitação em condições especiais de pagamento”.

O objetivo da ação, que será feita de forma virtual, obedecendo as regras de enfrentamento à Covid, é resgatar o crédito dos consumidores inadimplentes e incentivar a educação financeira.