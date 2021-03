Boletim Informativo (atualizado em 14/03/21 às 16h32)

Para mais informações sobre a situação da Covid-19 em Anápolis, em tempo real, acesse covid.anapolis.go.gov.br

Divulgados neste domingo, 14, os seguintes óbitos de pacientes moradores de Anápolis por Covid-19: duas mulheres, 73 e 86 anos, que faleceram no dia 12; dois homens, 59 e 68 anos, que foram a óbito no dia 13.

Dos 26.814 casos confirmados, 23.133 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 207 casos (ontem foram 461), sendo 102 do sexo feminino, com idade entre 15 e 100 anos, e 105 do sexo masculino de 08 a 79 anos.