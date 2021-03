Publicado: 13.03.2021 por Orisvaldo Pires

A Câmara de Anápolis retoma as sessões ordinárias a partir desta segunda-feira (15.mar) com uma novidade: passa a ser por meio remoto. O presidente Leandro Ribeiro (PP) e a Mesa Diretora, para estabelecer este novo formato, tiveram assessoria técnica das diretoras de Administração, Tecnologia de Informática, Comunicação e TV Câmara, Legislativa e Procuradoria Geral. Além de departamentos como Patrimônio, Cerimonial e Plenário.

A sessão ordinária, com início previsto para às 9h30, será realizada por aplicativo específico, cujo link de acesso é liberado apenas àqueles que necessitam participar da sala de reunião. Os profissionais de imprensa e a população em geral podem acompanhar ao vivo pelo canal da TV Câmara no Youtube (youtube.com/camaraanapolis/ ou pelo link de acesso da TV Câmara pelo site anapolis.go.leg.br) ou pela Rádio Manchester 93 FM.

A decisão do presidente e da Mesa Diretora em realizar as sessões ordinárias por meio remoto ocorre em função do momento de restrições devido a pandemia. O objetivo é evitar aglomerações e garantir a segurança de vereadores e servidores. O comando da sala de reunião será no plenário, onde ficam apenas os membros da Mesa Diretora, com afastamento entre eles, além de alguns poucos assessores necessários à realização da sessão. Os demais vereadores ficam em casa ou em seus gabinetes se preferirem.

Todos devem usar máscara de proteção facial e álcool gel. Leandro Ribeiro determinou que fossem realizadas várias ações de desinfecção das instalações do plenário com álcool. O mesmo trabalho será repetido momentos antes da realização da sessão. A pauta de projetos a serem analisados na reunião deve ser liberada no início da manhã de segunda-feira (15.mar).

