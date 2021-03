A decisão, publicada por meio da Portaria 211/2021, se deu em função do agravamento, no Estado de Goiás, da pandemia de Covid-19. As provas estavam marcadas para o dia 21 de março.

Publicado: 15.03.2021

A Reitoria da Universidade Estadual de Goiás (UEG) adiou para data ainda indeterminada a realização das provas do Vestibular UEG 2021/1 e do Processo Seletivo Especial para Refugiados e Portadores de Visto/Acolhido Humanitário 2021. A decisão, publicada por meio da Portaria 211/2021, se deu em função do agravamento, no Estado de Goiás, da pandemia de Covid-19.

As provas estavam marcadas para o dia 21 de março. De acordo com a Portaria, a UEG avaliará, semanalmente, o cenário da pandemia e fará a divulgação das informações relativas aos certames no endereço eletrônico www.estudeconosco.ueg.br e nos demais canais oficiais da UEG.

A data das provas e o novo cronograma serão divulgados após avaliação da Universidade e manifestação das autoridades sanitárias.

Comunicação Setorial UEG