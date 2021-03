Novo lote chegou em voo comercial no Aeroporto Internacional de Goiânia na madrugada. Distribuição desta remessa da Coronavac começa a ser feita a partir das 13h desta quarta-feira (17), e é suficiente para imunizar mais de 67 mil pessoas

Publicado: 17.03.2021

Goiás recebeu 134.400 mil novas doses da vacina Coronavac, que chegaram em um voo comercial no Aeroporto Internacional de Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (17). A distribuição faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde. Após o desembarque os imunizantes foram armazenados na Central Estadual de Rede de Frio, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), também na capital. As doses passam por uma conferência técnica e, já a partir das 13h desta quarta-feira, começam a ser distribuídas às 18 Regionais de Saúde e, proporcionalmente, para todos os municípios goianos.

Como em todo território nacional, a Coronavac será aplicada em duas doses. Com essa remessa, a previsão é vacinar 67.200 goianos. Cada município define sua faixa específica de acordo com a população já vacinada, desde que seja mantida a prioridade para idosos.

“Um sopro de esperança. Temos quase 290 mil goianos vacinados. Vamos continuar a nossa luta em busca de mais”, celebrou o governador Ronaldo Caiado em suas redes sociais na noite de terça-feira (16). Ele pediu que a população contribua para combater a pandemia de Covid-19 com isolamento social e em obediência aos protocolos de segurança sanitária.

“Chegamos a quase 10 mil óbitos e estamos em uma linha ascendente”, alerta o governador. Ele explica que o baixo índice de isolamento social faz com que aumente cada vez mais o número de contaminados. “Sabemos que o único caminho é o afastamento, a não aglomeração, o uso das máscaras e a higienização das mãos. É o que eu peço a todos”, disse Caiado.

Covid-19 em Goiás

Segundo boletim de terça-feira (16), Goiás atingiu 440.870 casos da Covid-19, com 9.807 óbitos confirmados. Segundo a SES-GO, já foram aplicadas 301.631 doses das vacinas contra a Covid-19 no Estado e 86.885 pessoas receberam a segunda dose. O Estado já recebeu 718.680 doses de vacinas, sendo 599.680 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca. Destas, já foram distribuídas 495.660 doses, sendo 376.660 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca.

Foto: André Saddi

