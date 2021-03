Foram identificados, até o momento, 17 municípios com a variante P.1, linhagem B.1.1.28.1, de Manaus, em 57 amostras avaliadas; três municípios com a variante VOC 202012/01, linhagem B.1.1.7, do Reino Unido; e seis municípios com outras variantes, que não são de atenção epidemiológica.

Publicado: 18.03.2021

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), por meio do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde, declara a identificação das variantes de atenção P.1 (Manaus) e VOC 202012/01 (Reino Unido) do SARS-CoV2 (coronavírus) em municípios do Estado.

O sequenciamento genômico por amostragem está sendo realizado em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás​ (Fapeg); e pelos laboratórios de referência nacional Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

As amostras foram selecionadas pela Vigilância Epidemiológica e pelo Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), o qual realizou o teste RT-PCR previamente no material.

Foram identificados, até o momento, 17 municípios com a variante P.1, linhagem B.1.1.28.1, de Manaus, em 57 amostras avaliadas; três municípios com a variante VOC 202012/01, linhagem B.1.1.7, do Reino Unido; e seis municípios com outras variantes, que não são variantes de atenção epidemiológica.

Até o momento, identificou-se um caso que evoluiu a óbito no Distrito Federal, de pessoa residente em Águas Lindas de Goiás, que após sequenciamento da amostra também foi identificada a nova variante P.1, de Manaus.

De acordo com informações de investigação dos primeiros casos, os principais sintomas apresentados foram: cefaleia, anosmia (perda do olfato), ageusia (perda do paladar) e tosse. Além destes, dois casos de residentes em Goiânia apresentaram sintomas como febre, prostração e cansaço. Não foram relatados históricos de viagens ou contato com pessoas que tenham viajado para localidades específicas em que há circulação de novas variantes.

Ações realizadas:

Monitoramento do evento e articulação estadual/municipal;

Contato com as Vigilâncias Epidemiológicas municipais e repasse de orientações quanto ao rastreamento dos casos para investigação da evolução dos mesmos (cura ou óbito), monitoramento de contatos e importância do isolamento;

VARIANTE P1, linhagem B.1.1.28.1- Manaus ABADIA DE GOIAS P.1 1 ANÁPOLIS P.1 2 ÁGUAS LINDAS P.1 1 ARAGUAPAZ P.1 1 BOM JARDIM DE GOIAS P.1 2 CATALÃO P.1 5 DAMOLÂNDIA P.1 1 DAVINÓPOLIS P.1 3 FAINA P.1 1 GOIÂNIA P.1 30 JUSSARA P.1 2 MONTE ALEGRE DE GOIAS P.1 1 MONTES CLAROS DE GOIAS P.1 1 MUNDO NOVO P.1 1 SANTA FE DE GOIAS P.1 2 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS P.1 2 TURVÂNIA P.1 1 Total:17 municípios TOTAL 57

VARIANTE VOC 202012/01, linhagem B1.1.7-Reino Unido ANÁPOLIS B.1.1.7 1 GOIÂNIA B.1.1.7 1 LUZIÂNIA B.1.1.7 1 Total: 3 municípios TOTAL 3

OUTRAS VARIANTES CERES P.2 1 GOIÂNIA P.2 1 FORMOSA P.2 1 CRISTALINA P.2 1 RIO VERDE P.2/ B.1.1.143 1/1 VALPARAÍSO DE GOIÁS B.1.1.28 1 Total: 6 municípios TOTAL 7

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

